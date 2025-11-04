  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Avión de carga se estrella tras despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky

La policía ha instado a la población a evitar el área y ha informado sobre retrasos significativos en los vuelos y en el tráfico local

Nov. 04, 2025
La causa aún está bajo investigación.

Un avión de carga se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, provocando un incendio en el lugar.

Las autoridades locales reportaron varios heridos y han emitido una alerta solicitando a la población que se mantenga alejada en un radio de 5 millas debido a los riesgos que persisten en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p.m. del 4 de noviembre, cuando el vuelo 2976 de UPS, un McDonnell Douglas MD-11, despegó con destino al Aeropuerto Internacional de Inouye en Honolulu.

HAY RETRASOS EN VUELOS Y TRÁFICO LOCAL

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la causa del accidente aún está bajo investigación y será liderada por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

El área alrededor de Fern Valley y Grade Lane ha sido cerrada indefinidamente mientras los equipos de Protección Civil y seguridad pública trabajan para sofocar el incendio y atender a los heridos. La policía de Louisville ha instado a la población a evitar el área y ha informado sobre retrasos significativos en los vuelos y en el tráfico local.

Finalmente se informó que se mantienen bajo investigación las causas del siniestro, mientras que los esfuerzos de emergencia continúan en el lugar.

César Leyva
