Escándalo en Miss Universo 2025: tensión entre la representante de México y el director del certamen

La atmósfera en la jornada inaugural de la concentración de candidatas de Miss Universo, rumbo al certamen se tensó considerablemente. En la ceremonia de entrega de bandas, la representante de México, Fátima Bosch, se vio directamente involucrada en un altercado con el directivo del comité anfitrión de Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Según varios videos que circulan en redes, Itsaragrisil llamó la atención de la concursante señalando: "¿Cuántos países no trabajan conmigo? ¿Puedes recordar el país? ... Esta mañana, pero tú dijiste no. Muestra tu mano, por favor. ... ¿Por qué te levantas para hablar conmigo? No, tienes una voz, pero tienes que respetarla." El tono del intercambio fue agresivo y público, generando sorpresa entre presentes y espectadores online.

Momento exacto en el que el organizador del concurso Miss Universo, el tailandés Nawat, bota y humilla a la miss México Fátima Bosch. Sucedió hace pocas horas. pic.twitter.com/jnikFTCy6C — ABC NOTICIAS (@angellobarahona) November 4, 2025

MOTIVO DEL CONFLICTO

El motivo aparente del conflicto gira en torno a discrepancias entre el equipo mexicano y el equipo organizador tailandés, sobre la participación de Bosch en ciertas actividades promocionales. Algunas fuentes mencionan que pudo haber sido incluso sugerencia —o exigencia— de una actividad de contenido promocional, motivo que derivó en tensión y represalias verbales.

Al salir del lugar, Fátima Bosch ofreció declaraciones firmes ante los medios: "Como mujeres, tenemos respeto. Necesitamos respeto por nosotros. Estoy aquí representando un país y no es mi deber que tengas problemas con mi organización". Añadió: "Como país, tienes todo mi respeto. De verdad amo a Tailandia. Respeto a todos ustedes. Pero lo que solo hizo su director no es respetuoso... Y creo que el mundo necesita ver esto. Porque somos mujeres empoderadas. Y nadie puede señalar a nuestras mujeres. Y nadie me hará eso."

Visiblemente afectada, Bosch abandonó la sala, seguida por varias concursantes que se retiraron en señal de protesta. Incluso la ganadora del certamen anterior, Victoria Kjær Theilvig, tomó la decisión de abandonar la sala en solidaridad con la representante mexicana, en un gesto que escaló la visibilidad del conflicto.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil es una figura de alto perfil en el mundo de los concursos de belleza. Originario de Tailandia, ha sido conductor de televisión, empresario y organizador de certámenes, al frente de la franquicia Miss Grand International y recientemente nombrado director ejecutivo de la Miss Universe Organization.

Su nombramiento en la organización miss universo ha generado reacciones divididas entre aficionados y expertos del sector.