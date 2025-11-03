Perú rompe relaciones diplomáticas con México: esta es la razón detrás

El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de participar en el fallido golpe de Estado de 2022, se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima.

EL ANUNCIO DEL CANCILLER HUGO DE ZELA

Durante una conferencia de prensa, el canciller peruano Hugo de Zela informó que su país tomó la decisión tras conocer que Betssy Chávez "está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", una noticia que calificó como "sorprendente y profundamente lamentable".

El funcionario explicó que esta situación representa una intromisión en los asuntos internos del país y un acto "enemistoso", por lo que el Gobierno peruano decidió romper oficialmente los lazos diplomáticos con México.

PERÚ ACUSA A MÉXICO DE INTERFERENCIA POLÍTICA

De Zela también criticó las posturas del Gobierno mexicano, al que acusó de "pretender construir una realidad paralela" sobre los hechos ocurridos en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.

Según el canciller, México busca "convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas", señalando además como "falsas e inaceptables" las declaraciones de la presidenta mexicana, quien calificó a Castillo como un "perseguido político".

Pese a la ruptura diplomática, el canciller precisó que los servicios consulares entre ambos países continuarán funcionando, mientras que el proceso de asilo de Chávez deberá ajustarse a lo establecido en la Convención de Caracas de 1954.

"Hasta el momento no hemos recibido una comunicación formal del Gobierno de México", señaló De Zela, destacando que la Cancillería peruana sigue a la espera de una respuesta oficial.

CONTEXTO DEL CASO BETSSY CHÁVEZ

El anuncio se da en la antesala de los alegatos finales del juicio oral contra Betssy Chávez, quien enfrenta cargos como presunta coautora del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Su abogado, Raúl Noblecilla, declaró al diario El Comercio que no ha logrado comunicarse con su defendida y advirtió que si no se presenta a la próxima audiencia, el tribunal podría ordenar su captura.

MÉXICO AÚN NO RESPONDE

Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre el anuncio de Perú, aunque se espera que en las próximas horas la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un comunicado.

La crisis diplomática marca un nuevo episodio de tensión entre ambos países, cuyas relaciones ya se habían visto afectadas por los posicionamientos políticos tras la destitución de Pedro Castillo en 2022.