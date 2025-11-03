Miss Universe 2025: ¿Cuándo inicia la edición 74 del certamen de belleza?

La cuenta regresiva para uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo ha comenzado. La edición número 74 de Miss Universo ya está en marcha con la llegada de las candidatas a Tailandia, país que será sede del evento en 2025.

A través de redes sociales, se han difundido imágenes y videos que muestran la partida de las representantes de más de 125 países rumbo a Bangkok.

¿CUÁNDO SERÁ EL MISS UNIVERSE 2025?

Entre el 2 y el 4 de noviembre se realizarán los registros oficiales, la entrega de vestuario y los primeros ensayos. El 5 de noviembre se llevará a cabo la conferencia de prensa y la tradicional ceremonia de entrega de cintas.

De acuerdo con la Miss Universe Organization, la gran final del certamen se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok, en un espectáculo que promete ser una "celebración de autenticidad, ambición, cultura y fortaleza" de las concursantes.

Como antesala, el 19 de noviembre se desarrollará el desfile de trajes nacionales y las rondas preliminares, donde se definirán las favoritas que avanzarán a la gala final. En esta edición, Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 de Dinamarca, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.

HISTORIA DE MISS UNIVERSE

Miss Universo fue fundado en 1952, con el propósito de promover el liderazgo, la educación y el impacto social entre mujeres de todo el mundo. Desde entonces, el certamen se ha consolidado como una plataforma para el empoderamiento femenino y la celebración de la diversidad cultural.

Con su edición 74, Miss Universo 2025 promete ser una de las más espectaculares de los últimos años, destacando no solo la belleza y el talento de sus participantes, sino también su compromiso con causas sociales y el fortalecimiento de sus comunidades.