  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEO | Momento en que una mujer apuñala a chef en la calle, sin motivo. Rinde cuentas ante la ley

Al parecer la atacante padecía de problemas mentales y tenía cita médica pendiente; además, acababa de salir de reclusión

Oct. 31, 2025
VIDEO | Momento en que una mujer apuñala a chef en la calle, sin motivo. Rinde cuentas ante la ley

Un terrible atentado se registró a plena luz del día en Australia, donde una mujer que caminaba tranquilamente por la calle, fue apuñalada por otra que venía corriendo detrás de ella. Consumado su crimen, la agresora se marcha corriendo.

El incidente se registró en una de las calles más transitadas de la ciudad de Melbourne, Little Bourke St, próxima a la calle Spencer, alrededor de las 7:40 horas del 2 de octubre.

La víctima fue identificada como Wan Li, de 36 años de edad, quien labora como chef; la agresora es Lauren Darul, de 32 años, quien luego de que fuera captada por las cámaras de seguridad, fue detenida.

El apuñalamiento fue captado por una cámara de seguridad, y se a Wan caminar tranquilamente; detrás viene corriendo Lauren, quien al parecer le llama. Su víctima se detiene y, sin mediar palabra, le asesta una puñalada en el lado derecho del cuerpo.

imagen-cuerpo

La agresora se pierde del sitio corriendo, en tanto que la víctima se desploma en el asfalto, tomándose el sitio afectado, llorando de dolor. Transeúntes que vieron lo que ocurrió asistieron a Wan Li, por lo que llamaron a servicios de emergencia, cuyos paramédicos le llevaron al hospital donde se recuperó.

En cuanto a la agresora, de acuerdo la información Lauren estaba en libertad bajo fianza; además, vivía en una casa social, en donde se apoya a personas con problemas mentales y sin techo.

Además, se supo que la mujer no acudió a una cita médica para atender su medicación y su salud mental, a la cual no acudió, hecho por el cual era buscada antes de la agresión a la chef.

Aunque la Policía determinó que las lesiones de la víctima no eran mortales, Ivana, hermana de Wan, dijo que tenía un pulmón perforado, además se le colocó un tubo de drenaje en el pecho.

Ahora, Wan Li tiembla y se llena de terror cada vez que pasa por el lugar de la agresión, y se vio obligada a abandonar su casa, expuso; tampoco se atreve a salir y siempre está en alerta.

Tampoco soporta que la gente camine detrás de ella y no deja de mirar a su alrededor con nerviosismo.

Un día después de la agresión, Lauren Darul fue acusada de lesiones intencionales y de un delito grave estando bajo fianza; compareció ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne y quedó en prisión preventiva hasta su próxima comparecencia.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Texas pide reapertura de frontera a ganado mexicano
Internacional / Mundo

Texas pide reapertura de frontera a ganado mexicano

Octubre 31, 2025

Departamento de Agricultura asegura que no existen riesgos para la salud animal y asegura que se han implementado medidas para evitar contagios

Brote de listeria en ensaladas y pastas deja seis muertos en Estados Unidos
Internacional / Mundo

Brote de listeria en ensaladas y pastas deja seis muertos en Estados Unidos

Octubre 31, 2025

Las autoridades advirtieron que el número real de afectados podría ser mayor, ya que no todos los pacientes se someten a pruebas médicas

El eclipse solar más largo del siglo llegará en agosto del 2027
Internacional / Mundo

El eclipse solar más largo del siglo llegará en agosto del 2027

Octubre 31, 2025

Este fenómeno, que alcanzará una duración máxima de 6 minutos, podrá observarse de forma total en regiones del norte de África y Medio Oriente