VIDEO | Momento en que una mujer apuñala a chef en la calle, sin motivo. Rinde cuentas ante la ley

Un terrible atentado se registró a plena luz del día en Australia, donde una mujer que caminaba tranquilamente por la calle, fue apuñalada por otra que venía corriendo detrás de ella. Consumado su crimen, la agresora se marcha corriendo.

El incidente se registró en una de las calles más transitadas de la ciudad de Melbourne, Little Bourke St, próxima a la calle Spencer, alrededor de las 7:40 horas del 2 de octubre.

La víctima fue identificada como Wan Li, de 36 años de edad, quien labora como chef; la agresora es Lauren Darul, de 32 años, quien luego de que fuera captada por las cámaras de seguridad, fue detenida.

El apuñalamiento fue captado por una cámara de seguridad, y se a Wan caminar tranquilamente; detrás viene corriendo Lauren, quien al parecer le llama. Su víctima se detiene y, sin mediar palabra, le asesta una puñalada en el lado derecho del cuerpo.

La agresora se pierde del sitio corriendo, en tanto que la víctima se desploma en el asfalto, tomándose el sitio afectado, llorando de dolor. Transeúntes que vieron lo que ocurrió asistieron a Wan Li, por lo que llamaron a servicios de emergencia, cuyos paramédicos le llevaron al hospital donde se recuperó.

En cuanto a la agresora, de acuerdo la información Lauren estaba en libertad bajo fianza; además, vivía en una casa social, en donde se apoya a personas con problemas mentales y sin techo.

Además, se supo que la mujer no acudió a una cita médica para atender su medicación y su salud mental, a la cual no acudió, hecho por el cual era buscada antes de la agresión a la chef.

Aunque la Policía determinó que las lesiones de la víctima no eran mortales, Ivana, hermana de Wan, dijo que tenía un pulmón perforado, además se le colocó un tubo de drenaje en el pecho.

Ahora, Wan Li tiembla y se llena de terror cada vez que pasa por el lugar de la agresión, y se vio obligada a abandonar su casa, expuso; tampoco se atreve a salir y siempre está en alerta.

Tampoco soporta que la gente camine detrás de ella y no deja de mirar a su alrededor con nerviosismo.

Un día después de la agresión, Lauren Darul fue acusada de lesiones intencionales y de un delito grave estando bajo fianza; compareció ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne y quedó en prisión preventiva hasta su próxima comparecencia.