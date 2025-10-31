El eclipse solar más largo del siglo llegará en agosto del 2027

El próximo 2 de agosto de 2027, el mundo será testigo de un evento astronómico único: el eclipse solar más largo del siglo XXI visible desde tierra firme. Este fenómeno, que alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, podrá observarse de forma total en regiones del norte de África y Medio Oriente, y de manera parcial en gran parte del hemisferio oriental, según la NASA Goddard Space Flight Center y el portal especializado Time and Date.

UN ESPECTÁCULO CÓSMICO QUE OSCURECERÁ EL DÍA

El eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una franja del planeta conocida como la "banda de totalidad". En esa zona, el día se transformará en noche durante varios minutos, permitiendo admirar la corona solar la capa más externa del Sol, siempre que se tomen las precauciones necesarias para proteger la vista.

Este evento de 2027 será el más prolongado sobre tierra firme en todo el siglo. Aunque el eclipse del 22 de julio de 2009 tuvo una duración ligeramente superior, su fase total se desarrolló sobre el océano Pacífico, lejos de zonas habitadas. En contraste, el eclipse de 2027 ofrecerá condiciones ideales de observación desde regiones accesibles y con climas favorables.

LUXOR, EL EPICENTRO DEL ECLIPSE

De acuerdo con los mapas de visibilidad de la NASA Eclipse Catalog, la fase total más larga se registrará cerca de Luxor, Egipto, donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna durante 6 minutos y 23 segundos. Esto convierte a la ciudad egipcia en uno de los puntos más privilegiados del planeta para disfrutar de este fenómeno astronómico.

Además, el evento representa una oportunidad sin precedentes para la comunidad científica, ya que permitirá estudiar la estructura de la corona solar y los efectos del eclipse sobre la atmósfera terrestre con una duración suficiente para obtener datos detallados.

PAÍSES DESDE DONDE SERÁ VISIBLE EL ECLIPSE TOTAL

La franja de totalidad, de unos 250 kilómetros de ancho, comenzará en el océano Atlántico, pasará por el estrecho de Gibraltar y recorrerá el norte de África y la península arábiga antes de finalizar en el océano Índico.

Los países donde se podrá observar el eclipse total son:

España (especialmente en el sur, como Cádiz y Málaga)

(especialmente en el sur, como Cádiz y Málaga) Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto (Luxor y Asuán serán los puntos clave )

(Luxor y Asuán serán los ) Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Según el portal Space.com, las mejores condiciones climáticas se prevén en el norte de África, donde agosto ofrece cielos despejados y mínima nubosidad. En Egipto, se espera una visibilidad prácticamente perfecta durante toda la fase total.

FASES Y HORARIOS DEL FENÓMENO

El eclipse parcial iniciará alrededor de las 8:00 UTC (10:00 hora local en Egipto), y la fase total comenzará poco después de las 9:00 UTC, dependiendo de la ubicación del observador. Todo el evento, incluyendo las fases parcial y total, se prolongará por más de tres horas.

Durante los minutos de oscuridad total, el cielo se tornará oscuro como la noche, revelando estrellas y planetas brillantes, mientras que la temperatura podría descender entre 5 y 10 grados Celsius.

CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE DE FORMA SEGURA

La NASA y el Jet Propulsion Laboratory (JPL) recomiendan no mirar el Sol directamente sin la protección adecuada, incluso durante un eclipse parcial. Es indispensable usar gafas con filtros certificados bajo la norma ISO 12312-2 o recurrir a métodos indirectos para proyectar la imagen solar.

Solo durante los minutos de totalidad cuando el Sol esté completamente cubierto es seguro observarlo sin protección, aunque por un breve lapso.

Dada su magnitud, se espera un incremento considerable del turismo astronómico en los países del norte de África y Medio Oriente. Egipto y Arabia Saudita ya preparan planes especiales para recibir a visitantes interesados en presenciar el eclipse desde sus zonas de mayor visibilidad, informó Space.com.

IMPORTANCIA CIENTÍFICA DEL ECLIPSE

Además de su espectacularidad visual, los eclipses solares son de gran valor científico. Permiten estudiar la corona solar, el viento solar y el campo magnético del Sol, elementos clave para comprender el comportamiento de nuestra estrella.

El Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA señala que el eclipse de 2027 será fundamental para comparar observaciones desde la Tierra con los datos recolectados por la sonda Parker Solar Probe, que analiza el entorno solar desde el espacio.

Este evento no solo promete ser un espectáculo inolvidable para quienes lo presencien, sino también una oportunidad crucial para la ciencia moderna.