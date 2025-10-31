  • 24° C
Internacional / Mundo

Cada 1 y 2 de noviembre, en el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, el lugar cobra vida con flores, música y comida de miles de familias

Oct. 31, 2025
Cementerio Nueva Esperanza: Es considerado el camposanto más grande de Latinoamérica y se encuentra en Lima, Perú

En las colinas áridas del distrito de Villa María del Triunfo, al sur de Lima, Perú, se extiende uno de los cementerios más grandes de América Latina: el Cementerio Nueva Esperanza.

ORIGEN Y EXTENSIÓN DEL CEMENTERIO NUEVA ESPERANZA

imagen-cuerpo

Con una extensión de más de 60 hectáreas y alrededor de un millón de sepulturas, este camposanto no solo es un lugar de descanso eterno, sino también un reflejo de la historia social, cultural y económica del Perú contemporáneo.

Su origen se remonta a la década de 1960, cuando miles de familias migrantes provenientes de la sierra y la selva peruana llegaron a Lima en busca de mejores oportunidades.

Muchos de ellos, asentados en zonas periféricas sin acceso a servicios básicos, también carecían de espacios formales para enterrar a sus seres queridos. Así nació el Cementerio Nueva Esperanza: como una iniciativa comunitaria, levantada con esfuerzo colectivo, palas y fe.

Lo que comenzó como un terreno improvisado se transformó con los años en una auténtica “ciudad de los muertos”, donde las tumbas se levantan sobre laderas empinadas y los caminos polvorientos serpentean entre cruces, flores artificiales y mausoleos coloridos.

Aquí, las expresiones religiosas populares conviven con el arte espontáneo de las lápidas pintadas a mano, los retratos familiares y las frases de amor eterno.

DÍA DE MUERTOS EN PERÚ

imagen-cuerpo

Cada 1 y 2 de noviembre, durante el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, el lugar cobra vida. Miles de familias llegan con comida, música y flores para celebrar la memoria de sus seres queridos.

Las tumbas se adornan con globos, fotografías y platos típicos; algunos incluso contratan bandas o mariachis. En Nueva Esperanza, la muerte no es un final silencioso, sino una continuidad de los lazos familiares y comunitarios.

Hoy, este cementerio es un símbolo de la identidad limeña popular, del espíritu solidario de los migrantes y del poder de la memoria colectiva.

Aunque marcado por la informalidad, el Cementerio Nueva Esperanza representa, fielmente, el corazón del Perú que se levanta desde abajo: humilde, colorido y profundamente humano.

imagen-cuerpo
