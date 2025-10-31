La superluna más grande del año llegará con un pico de lluvia de meteoritos

El mes de noviembre traerá consigo un espectáculo inolvidable para los amantes del cielo. Este 2025 cerrará el año con una serie de fenómenos astronómicos que llenarán de luz y magia las noches de otoño: desde la superluna más brillante del año hasta lluvias de estrellas que prometen maravillar a todos los observadores.

LA SUPERLUNA DE CASTOR ILUMINARÁ EL CIELO EN NOVIEMBRE

El próximo 5 de noviembre, exactamente a las 7:19 de la mañana (hora del centro de México), la Superluna de Castor alcanzará su punto máximo de brillo y tamaño. Aunque el momento exacto del plenilunio será breve, el espectáculo podrá disfrutarse durante varias noches, del 4 al 6 de noviembre, cuando la luna mostrará su cara completamente iluminada.

Según National Geographic, esta será la superluna más grande y luminosa del 2025. Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, lo que hace que se vea hasta un 14 por ciento más grande y un 30 por ciento más brillante de lo normal.

Esta será una oportunidad única para disfrutar del esplendor lunar antes de que el ciclo cierre con la última Luna llena del año en diciembre.

COINCIDIRÁ CON LA LLUVIA DE METEOROS TÁURIDAS DEL SUR

La Superluna de Castor no vendrá sola. Durante la noche del 4 al 5 de noviembre, se podrá observar la lluvia de meteoros Táuridas del Sur, uno de los eventos más esperados del otoño.

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, esta lluvia pertenece al extenso flujo de meteoros conocidos como "Táuridas", que suelen producir meteoros lentos pero muy brillantes. Sin embargo, este año el espectáculo tendrá una peculiar coincidencia: su pico de actividad ocurrirá justo bajo la luz intensa de la superluna, lo que podría dificultar la visibilidad de los meteoros más tenues.

Por ello, los astrónomos recomiendan esperar algunos días para observar el fenómeno, cuando el resplandor lunar haya disminuido.

OTROS EVENTOS ASTRONÓMICOS DE NOVIEMBRE 2025

El mes no termina con la Superluna. Durante noviembre, el cielo ofrecerá otras lluvias de meteoros y fases lunares ideales para la observación:

Táuridas del Norte: del 11 al 12 de noviembre

Leónidas: del 17 al 18 de noviembre

Luna Nueva: el 20 de noviembre, la mejor noche para admirar las estrellas sin interferencia de luz lunar

Noviembre se perfila como un mes ideal para mirar al cielo y reconectarse con la inmensidad del universo, un recordatorio de que, incluso en las noches más frías, siempre hay algo extraordinario que contemplar.