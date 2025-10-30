  • 24° C
Internacional / Mundo

Canadá abre vacantes para mexicanos con preparatoria terminada y sueldo de hasta 80 mil pesos al mes

El SNE recuerda que todos los trámites son completamente gratuitos y se realizan exclusivamente por sus canales oficiales

Oct. 30, 2025
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) ha anunciado una nueva oferta de trabajo en Canadá dirigida a ciudadanos mexicanos que cuenten con preparatoria concluida. La vacante es para desempeñarse como mecánico o supervisor mecánico agrícola en una granja, con un salario que puede alcanzar los 80 mil pesos mensuales. El contrato es por tiempo determinado y ofrece prestaciones de acuerdo con la legislación canadiense. El periodo de postulación estará abierto hasta el 7 de noviembre de 2025.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

El empleo está enfocado en el mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, así como en la supervisión de equipos y sistemas dentro del entorno rural. La persona seleccionada deberá encargarse de planificar servicios preventivos, coordinar turnos y reportar incidencias relacionadas con la operación de tractores, sistemas de riego y equipos de procesamiento agrícola.

REQUISITOS PARA APLICAR A LA VACANTE

Para postularse, los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos:

  • Contar con preparatoria o bachillerato terminado.
  • Tener experiencia comprobable de entre 3 y 5 años en mecánica agrícola, mantenimiento industrial o áreas relacionadas.
  • Conocer principios de hidráulica, motores diésel y electricidad básica.
  • Poseer nivel de inglés básico para comunicación operativa.
  • Contar con pasaporte vigente y disponibilidad para realizar trámites de permiso de trabajo.

CONDICIONES LABORALES Y BENEFICIOS

El contrato incluye afiliación a la seguridad social canadiense y capacitación en protocolos de seguridad. Además, el empleador podría ofrecer apoyo logístico para transporte local o vivienda, dependiendo de sus políticas. Las horas extra serán pagadas conforme a la legislación vigente en Canadá.

CÓMO POSTULARSE AL TRABAJO EN CANADÁ

Quienes deseen aplicar deberán crear o actualizar su perfil en el Portal del Empleo del SNE, subir su documentación (identificación, CURP, certificado de estudios y currículum), y buscar la vacante bajo el nombre "mecánico/supervisor mecánico agrícola". Una vez postulados, podrán ser contactados para entrevistas virtuales o pruebas técnicas.

  • Documentos necesarios para la postulación
  • Identificación oficial y CURP.
  • Certificado de preparatoria.
  • Currículum actualizado.
  • Cartas o comprobantes laborales.
  • Pasaporte con vigencia mínima de seis meses.

PREVENCIÓN DE FRAUDES LABORALES

El SNE recuerda que todos los trámites son completamente gratuitos y se realizan exclusivamente por sus canales oficiales. No se deben realizar pagos por citas, apartados o gestiones externas. Asimismo, se recomienda desconfiar de personas o perfiles que soliciten depósitos o información fuera de las plataformas oficiales.

Esta oferta representa una oportunidad importante para mexicanos que buscan desarrollarse en el extranjero y mejorar su calidad de vida, con un empleo formal y bien remunerado en Canadá.

Brayam Chávez
