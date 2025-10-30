Canadá abre vacantes para mexicanos con preparatoria terminada y sueldo de hasta 80 mil pesos al mes

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) ha anunciado una nueva oferta de trabajo en Canadá dirigida a ciudadanos mexicanos que cuenten con preparatoria concluida. La vacante es para desempeñarse como mecánico o supervisor mecánico agrícola en una granja, con un salario que puede alcanzar los 80 mil pesos mensuales. El contrato es por tiempo determinado y ofrece prestaciones de acuerdo con la legislación canadiense. El periodo de postulación estará abierto hasta el 7 de noviembre de 2025.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
El empleo está enfocado en el mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, así como en la supervisión de equipos y sistemas dentro del entorno rural. La persona seleccionada deberá encargarse de planificar servicios preventivos, coordinar turnos y reportar incidencias relacionadas con la operación de tractores, sistemas de riego y equipos de procesamiento agrícola.
REQUISITOS PARA APLICAR A LA VACANTE
Para postularse, los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos:
- Contar con preparatoria o bachillerato terminado.
- Tener experiencia comprobable de entre 3 y 5 años en mecánica agrícola, mantenimiento industrial o áreas relacionadas.
- Conocer principios de hidráulica, motores diésel y electricidad básica.
- Poseer nivel de inglés básico para comunicación operativa.
- Contar con pasaporte vigente y disponibilidad para realizar trámites de permiso de trabajo.
CONDICIONES LABORALES Y BENEFICIOS
El contrato incluye afiliación a la seguridad social canadiense y capacitación en protocolos de seguridad. Además, el empleador podría ofrecer apoyo logístico para transporte local o vivienda, dependiendo de sus políticas. Las horas extra serán pagadas conforme a la legislación vigente en Canadá.
CÓMO POSTULARSE AL TRABAJO EN CANADÁ
Quienes deseen aplicar deberán crear o actualizar su perfil en el Portal del Empleo del SNE, subir su documentación (identificación, CURP, certificado de estudios y currículum), y buscar la vacante bajo el nombre "mecánico/supervisor mecánico agrícola". Una vez postulados, podrán ser contactados para entrevistas virtuales o pruebas técnicas.
- Documentos necesarios para la postulación
- Identificación oficial y CURP.
- Certificado de preparatoria.
- Currículum actualizado.
- Cartas o comprobantes laborales.
- Pasaporte con vigencia mínima de seis meses.
PREVENCIÓN DE FRAUDES LABORALES
El SNE recuerda que todos los trámites son completamente gratuitos y se realizan exclusivamente por sus canales oficiales. No se deben realizar pagos por citas, apartados o gestiones externas. Asimismo, se recomienda desconfiar de personas o perfiles que soliciten depósitos o información fuera de las plataformas oficiales.
Esta oferta representa una oportunidad importante para mexicanos que buscan desarrollarse en el extranjero y mejorar su calidad de vida, con un empleo formal y bien remunerado en Canadá.