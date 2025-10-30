Vuelo de Cancún a EE.UU. aterriza de emergencia en Florida: reportan heridos a bordo de JetBlue

Este 30 de octubre de 2025 , un vuelo de la aerolínea JetBlue que partió del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino a Nueva Jersey tuvo que aterrizar de emergencia en Florida tras reportarse problemas en el sistema de control de vuelo.

De acuerdo con medios internacionales, la aeronave (un Airbus A320) fue desviada hacia el Aeropuerto Internacional de Tampa, donde aterrizó alrededor de las 14:00 horas. Durante el incidente se registraron varios pasajeros heridos, entre ellos una persona con laceración en la cabeza, según reportes de la agencia AP.

El vuelo tenía previsto llegar al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, pero la tripulación solicitó el aterrizaje de emergencia al detectar irregularidades en el control de vuelo.

JetBlue informó que el avión fue retirado del servicio para inspección y que se realizará una investigación exhaustiva para determinar la causa del incidente. La aeronave cuenta con 162 asientos y transportaba a decenas de pasajeros al momento del suceso.

Más información en un momento.