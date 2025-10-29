  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

EE. UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y elimina a cuatro presuntos narcotraficantes

Con este operativo, ya suman quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales

Oct. 29, 2025
La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico.
La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este miércoles un nuevo ataque contra una lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental, que dejó cuatro muertos a bordo.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó a través de su cuenta en X que la embarcación había sido identificada por los servicios de inteligencia como parte de una "ruta conocida del narcotráfico" y transportaba estupefacientes.

"Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron", detalló Hegseth.

imagen-cuerpo

NO SE DESCARTAN ATAQUES A OBJETIVOS EN TIERRA

Con este operativo, ya suman quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales desde el inicio de la campaña militar del Comando Sur, la mitad de ellas en el Pacífico.

La ofensiva, que comenzó en el Caribe cerca de aguas venezolanas, forma parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico en la región.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre vinculados al narcotráfico, y añadió que cualquier acción de este tipo sería notificada al Congreso.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO | IMÁGENES FUERTES: Colocan en la calle a los muertos en el operativo policial en Río para su identificación
Internacional / Mundo

VIDEO | IMÁGENES FUERTES: Colocan en la calle a los muertos en el operativo policial en Río para su identificación

Octubre 29, 2025

Fotografías del saldo del megaoperativo policial ejecutado en Río de Janeiro en contra de una organización delincuencial dividen opiniones

Huracán Melissa deja 49 muertos y devastación en Cuba y el Caribe
Internacional / Mundo

Huracán "Melissa" deja 49 muertos y devastación en Cuba y el Caribe

Octubre 29, 2025

Un periodista afirmó que "la noche duró demasiado"; hay miles de evacuados

Simón Levy denuncia atentado en Washington y niega su detención en Portugal
Internacional / Mundo

Simón Levy denuncia atentado en Washington y niega su detención en Portugal

Octubre 29, 2025

El exsubsecretario de Turismo asegura que las versiones sobre su captura son una "cortina de humo" y acusa amenazas por parte de Morena