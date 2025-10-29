EE. UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y elimina a cuatro presuntos narcotraficantes

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este miércoles un nuevo ataque contra una lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental, que dejó cuatro muertos a bordo.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó a través de su cuenta en X que la embarcación había sido identificada por los servicios de inteligencia como parte de una "ruta conocida del narcotráfico" y transportaba estupefacientes.

"Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron", detalló Hegseth.

NO SE DESCARTAN ATAQUES A OBJETIVOS EN TIERRA

Con este operativo, ya suman quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales desde el inicio de la campaña militar del Comando Sur, la mitad de ellas en el Pacífico.

La ofensiva, que comenzó en el Caribe cerca de aguas venezolanas, forma parte de una estrategia más amplia contra el narcotráfico en la región.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre vinculados al narcotráfico, y añadió que cualquier acción de este tipo sería notificada al Congreso.