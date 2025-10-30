Maltrato animal: Avienta a seis perritos desde su auto; iba a más de 100 kilómetros por hora

Por haber aventado por la ventanilla a seis perritos desde un auto a exceso de velocidad, un hombre fue arrestado por las autoridades en Utah, Estados Unidos. Ahora enfrenta cargos por maltrato animal.

De acuerdo con la información, el sujeto fue identificado como Memphis Lor, de 25 años de edad, quien este jueves 30 de octubre fue arrestado; se le aplicaron siete cargos por maltrato.

La Oficina del Sheriff del Condado de Davis indicó que testigos narraron que el miércoles 22 de octubre, el tipo conducía a más de 100 kilómetros por hora su vehículo sobre la autopista US-89 e iba arrojando los cachorros por la ventana, ya que pensó que "sería más fácil deshacerse de ellos".

El caso ha desatado una fuerte indignación, ya que dos de los cachorritos, que tenían tres semanas de nacidos, murieron con el impacto de la caída, mientras que uno está grave y dos sobrevivieron, pero el sexto perrito no ha sido localizado.

Respecto a la madre de los lomitos, fue encontrada por testigos a un costado de la carretera, misma que evidenciaba desnutrición severa.

DESCUBREN AL RESPONSABLE

Policía lograron la detención de Memphis Lor gracias al testimonio de un vecino, quien aseguró que el sujeto era el dueño de la perra y la camada, por lo que fueron a interrogarlo.

El tipo admitió que la madre y sus crías eran suyas, por lo que admitió que había arrojado a los pequeñitos mientras conducía a unos 105 kilómetros por hora.

Afirmó, además, que lo hizo porque pensó que morirían fácilmente y que era "una forma más simple de deshacerse de los animales"; además, negó que hubiese maltratado a la madre o haberla dejado sin comer y agregó que la perra había tenido tres bebés más, per que habían muerto de frío.

Tanto la madre, como los cachorros que sobrevivieron están bajo resguardo de personal de Animal Care, donde son atendidos y están bien, mientras que el sujeto fue acusado de maltrato contra los siete animalitos, pero fue liberado bajo condición de que se presentara ante el tribunal y no cometer más ilícitos. La investigación sigue y se espera tanto sentencia, como hallar con vida al sexto cachorro.