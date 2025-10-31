VIDEO | Mujer muere atropellada por su esposo afuera de un bar en Paraná

Un nuevo caso de feminicidio ha conmocionado a Brasil. Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada de manera brutal por su propio esposo mientras se encontraba sentada afuera de un bar, en el estado de Paraná.

El hecho, ocurrido el pasado 28 de octubre alrededor de las 14:10 horas locales, fue captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales, donde generó indignación y repudio.

MUJER MUERE ATROPELLADA POR SU ESPOSO AFUERA DE UN BAR

A través de las imágenes de una cámara de seguridad, se observa a la víctima sentada en una silla de plástico azul, junto a una pequeña mesa en la que al parecer había una botella. Mientras revisaba su teléfono celular, un automóvil plateado se aproximó a gran velocidad y la embistió de forma directa. El impacto fue tan violento que la mujer murió al instante, al quedar atrapada entre el vehículo y la pared del establecimiento.

El conductor, identificado como su esposo, retrocedió el auto dejando el cuerpo tendido sobre el asfalto. En la grabación se escuchan los gritos de una mujer que pide ayuda desesperadamente. Testigos relataron que, tras atropellarla, el hombre descendió del coche y se acercó a su esposa para decirle unas palabras, antes de huir del lugar.

De acuerdo con información de la Policía de Paraná, el presunto feminicida continúa prófugo, y las autoridades locales han iniciado una investigación para localizarlo. Mientras tanto, el video del crimen se volvió viral, provocando una ola de comentarios en redes sociales.

"Eso no fue un accidente, fue un intento de asesinato", escribió una usuaria, mientras otros lamentaron la violencia del hecho y la indiferencia del agresor. Las autoridades brasileñas exhortaron a la población a no difundir el video por respeto a la víctima y sus familiares.

Este nuevo caso reaviva el debate sobre la violencia de género en Brasil, país que enfrenta una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina.