Brote de listeria en ensaladas y pastas deja seis muertos en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que al menos seis personas han muerto por un brote de listeria relacionado con ensaladas y platillos con pasta vendidos en supermercados como Walmart, Kroger y Trader Joe´s, según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con el reporte más reciente, 27 personas en 18 estados se han contagiado con la bacteria Listeria monocytogenes entre el 1 de agosto y el 16 de octubre, incluyendo dos fallecimientos adicionales en Hawái y Oregón. Las autoridades advirtieron que el número real de afectados podría ser mayor, ya que no todos los pacientes se someten a pruebas médicas.

ASÍ COMENZÓ EL BROTE

El brote se originó en alimentos refrigerados preparados con pasta, como ensaladas, fetuccini con salsa Alfredo y platillos con pollo, los cuales resultaron contaminados con la bacteria.

"Personas enfermas compraron estos productos en la sección refrigerada de Walmart y Kroger. Dos personas también reportaron haber adquirido ensaladas delicatessen con pasta en otras tiendas", informó el CDC.

Ante la situación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó desde principios de octubre el retiro de varios productos preparados con pasta de las marcas Trader Joe´s, Kroger y otras cadenas.

BUSCAN OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS AL BROTE

Según las entrevistas realizadas por el CDC, más de la mitad de los enfermos (54 por ciento) consumieron platillos precocidos, y el 57 por ciento mencionó específicamente haber comido pollo con fetuccini Alfredo.

Las investigaciones continúan para identificar si otros productos o marcas podrían estar relacionados con el brote, señaló el organismo.

Este caso se suma a otros brotes recientes de listeria en Europa, como los registrados en quesos de España y Francia, donde la bacteria provocó al menos dos muertes y exportaciones contaminadas a más de 30 países.