Texas pide reapertura de frontera a ganado mexicano

Texas, el principal productor de carne de res en EE.UU., ha solicitado la reapertura urgente de la frontera con México para reanudar las importaciones de ganado, mismas que están bloqueadas desde hace casi un año debido a un brote de la mosca del gusano barrenador.

Según Sid Miller, secretario del Departamento de Agricultura de Texas, no existen riesgos para la salud animal y las medidas de seguridad, como las cuarentenas y las inspecciones veterinarias, ya están implementadas para evitar contagios.

Las importaciones de ganado desde México representan alrededor del 60 por ciento del total de los animales en pie que ingresan a EE.UU., con más de un millón de cabezas al año.

Estos becerros de engorda son de suma importancia para el abastecimiento de carne en los estados del sur del país, como Texas, donde se crían para su posterior procesamiento.

AUMENTAN PRECIOS DE CARNE DE RES EN EE.UU.

Además de la caída en la cantidad de ganado disponible debido a factores como sequías y altos costos de producción, la falta de importaciones ha llevado a un aumento significativo en los precios de la carne de res.

Según el Texas Farm Bureau, los precios de la carne molida y los bisteques alcanzaron niveles récord, afectando directamente al consumidor estadounidense.

Miller advirtió que, de no reabrirse pronto la frontera, México podría procesar este ganado para su propio consumo, lo que representaría una pérdida económica significativa para Texas y EE.UU. En su lugar, propone aumentar las tierras de pastoreo y ofrecer incentivos fiscales para mantener la competitividad en el sector.

BUSCAN SE LLEGUE A UN ACUERDO PRONTO

La falta de un acuerdo entre ambos países ha generado incertidumbre en el mercado, que se ve afectado por la volatilidad de las importaciones de carne, incluyendo los intentos de aumentar las compras de Argentina, las cuales no generarían un impacto sustancial en los precios.

La reapertura de la frontera podría ser crucial no solo para la industria ganadera de Texas, sino también para la estabilidad de los precios de la carne en todo el país.