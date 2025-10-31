  • 24° C
Internacional / Mundo

La Sagrada Familia de Barcelona es la iglesia más alta del mundo

Este logro se alcanzó con la instalación del primer componente de la cruz que coronará la torre de Jesucristo

Oct. 31, 2025
Se colocó una nueva pieza de más de 24 toneladas.

La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado un nuevo hito al convertirse en la iglesia más alta del mundo, superando a la Iglesia Mayor de Ulm en Alemania con 162.91 metros de altura.

Este logro se produce justo cuando se inicia la fase final de construcción de la torre central, con la instalación del primer componente de la cruz que coronará la torre de Jesucristo.

Según informa la Fundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, la pieza, que forma parte del brazo inferior de la cruz, tiene más de siete metros de alto y pesa 24 toneladas.

Se ensambló a 54 metros de altura, gracias a una plataforma de trabajo instalada en julio pasado. La cruz tendrá una altura total de 17 metros, equivalente a un edificio de cinco plantas.

MÁS DE 140 AÑOS DE HISTORIA 

Este avance marca el progreso de la culminación de la torre central, que es la más alta del conjunto diseñado por Antoni Gaudí. La finalización de la torre será un hito histórico para la Sagrada Familia y un homenaje al legado del arquitecto, quien dedicó su vida a este proyecto monumental.

La Sagrada Familia, que comenzó su construcción en 1882, ha sido uno de los símbolos más emblemáticos de Barcelona. Este nuevo logro se añade a los más de 140 años de historia que, hoy en día, siguen transformando el horizonte de la ciudad.

César Leyva
