Internacional / Mundo

EE.UU. considera ataques contra cárteles de drogas en México, según NBC

La iniciativa sería coordinada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de EE.UU. y se realizaría bajo el marco del "Título 50"

Nov. 03, 2025
Las operaciones serían bajo la misma dinámica que las que se han realizado en el Caribe.
El gobierno de Donald Trump estaría planeando una nueva ofensiva militar contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, según reportó la cadena NBC este lunes.

La operación, que forma parte de una expansión de las actividades antidrogas en el Caribe y Pacífico, incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México, aunque su inicio aún no tiene fecha.

Fuentes cercanas al proceso, citadas por NBC, explicaron que la misión se enfocaría en desmantelar laboratorios de drogas y atacar a líderes del crimen organizado mediante el uso de drones.

Algunas de estas operaciones requerirían la presencia de operadores en tierra para garantizar la efectividad y seguridad de los ataques.

La iniciativa sería coordinada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de EE.UU. y se realizaría bajo el marco del "Título 50", un estatus que permite operaciones encubiertas fuera del ámbito militar tradicional.

UNA OPERACIÓN SECRETA

Aunque la Casa Blanca aún está debatiendo el alcance final de la misión, se tiene previsto que participen agentes de la CIA, quienes operarían en el más estricto secreto, similar a las operaciones recientes llevadas a cabo en el Caribe y la costa del Pacífico.

A pesar de los rumores sobre posibles ataques, funcionarios del gobierno estadounidense han aclarado que la misión no tiene como objetivo socavar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado disposición para colaborar en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

La posible intervención se suma al intento del gobierno de Trump por intensificar la lucha contra los cárteles, quienes fueron designados como "organizaciones terroristas" en febrero pasado.

César Leyva
