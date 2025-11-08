  • 24° C
Internacional / Mundo

Árbol con 60 años de historia será puesto en el Rockefeller Center por Navidad

Es una tradición en Nueva York el encendido del emblemático árbol; conoce todos los detalles de este evento

Nov. 08, 2025
Conoce quién lo donó y cuándo se encenderá.
El emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center 2025 ya está en Nueva York. Este sábado 8 de noviembre, el famoso abeto noruego llegó a la plaza más icónica de Manhattan para ser decorado y preparado para la tradicional ceremonia de encendido, que se celebrará el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Con 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y un peso de 11 toneladas, el majestuoso árbol fue donado por Judy Russ y su hijo Liam, de 7 años, quienes ofrecieron el pino que crecía en el jardín de su casa en East Greenbush, un suburbio de Albany, al norte del estado.

Decenas de vecinos se reunieron para despedir el árbol, que ahora se convertirá en uno de los símbolos más esperados de la temporada navideña.

"La Navidad es muy especial para mi familia. El año pasado llevé a mi hijo a ver el árbol en el Rockefeller Center y jamás imaginé que este año el nuestro estaría allí. Es un sueño hecho realidad", contó emocionada Judy Russ, de 37 años.

La familia decidió proponer su pino como candidato en homenaje a Dan Russ, esposo de Judy, quien falleció en 2020 a los 32 años.

LA HISTORIA DEL ÁRBOL

El abeto, con más de 60 años de antigüedad, será adornado con 50 mil luces LED multicolores distribuidas a lo largo de 8 kilómetros de cable.

En su cima lucirá la impresionante estrella Swarovski de 2.7 metros de diámetro, 400 kilos de peso y 3 millones de cristales, un detalle que iluminará el corazón de Nueva York hasta mediados de enero.

Tras las festividades, la madera del árbol será donada a la organización Habitat for Humanity, que la utilizará para construir viviendas para familias necesitadas. Judy y su hijo Liam regresarán al Rockefeller Center para presenciar el esperado encendido, un evento que marca oficialmente el inicio de la Navidad en Nueva York 2025.

César Leyva
