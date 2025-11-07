  • 24° C
VIDEO | Mata a un perrito de forma cruel porque le robó comida; ahora es el más buscado de su país

El caso ha generado una fuerte ola de indignación, entre ellos legisladores y activistas, quienes demandan justicia para el lomito

Nov. 07, 2025
Un brutal caso de crueldad contra los animales se registró en Colombia, donde un sujeto fue grabado golpeando brutalmente a un perro hasta matarlo; todo porque el animalito, siguiendo sus instintos, se apoderó de un pedazo de alimento que el tipo limpiaba.

De acuerdo con la información, el agresor del lomito se llama Fernando Alonso Oviedo Sánchez; el caso fue grabado en video, en cuyas imágenes se aprecia a un hombre sujetando a un perro pequeño por las patas traseras y al que golpea con un palo.

Aun respirando furia, el tipo tomó al lomito y lo estrelló contra el suelo, donde, por si el castigo fuera poco, arremete contra el indefenso animalito a patadas. Vecinos del sujeto señalaron que, debido a la cruel golpiza, el perro murió.

El lamentable incidente habría ocurrido en el municipio de Sonsón, Antioquia, y su alcalde Juan Diego Zuluaga se pronunció sobre la agresión, donde aseguró que están buscando a los responsables del caso.

El caso se viralizó en Internet causando indignación no nada más entre los antioqueños, sino a todos los internautas, quienes exigen todo el peso de la ley para este desquiciado sujeto.

Además, legisladores y activistas están demandando que todo el peso de la justicia caiga sobre el agresor, para que responda por sus actos.

Por otra parte, y a fin de dar con su paradero, las autoridades de Antioquia ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (poco más de 243 mil 406 pesos mexicanos). 

