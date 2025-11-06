Aumenta a 13 los fallecidos por accidente de avión de UPS

Una aeronave de carga perteneciente a UPS se estrelló y explotó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali, en Kentucky. El accidente dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones del aeropuerto y afectó un negocio de desmantelamiento de automóviles, donde se encontraba una de las víctimas junto con su hijo. Equipos de emergencia trabajaron intensamente durante horas para sofocar las llamas y buscar posibles sobrevivientes entre los restos del avión, aunque el gobernador Andy Beshear reconoció que las probabilidades de encontrarlos son muy bajas.

BÚSQUEDA Y ATENCIÓN A LOS HERIDOS

El Hospital de la Universidad de Louisville informó que dos personas permanecen en estado crítico en la unidad de quemados, mientras que otras dieciocho fueron atendidas y dadas de alta. Las labores de rescate continúan, pero las autoridades advirtieron que el proceso será largo debido al grado de destrucción provocado por la explosión y el fuego.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya encabeza la investigación para esclarecer las causas del accidente. Todd Inman, miembro del organismo, detalló los primeros hallazgos: un incendio en el ala izquierda y el desprendimiento del motor fueron los eventos iniciales que desencadenaron la tragedia.

Videos de seguridad del aeropuerto muestran cómo el motor se separó del ala durante la carrera de despegue, mientras el avión, un McDonnell Douglas MD-11, intentaba ganar altura. Los restos quedaron esparcidos en un área de aproximadamente media milla, lo que refleja la magnitud del impacto.

Los investigadores ya recuperaron la grabadora de voz de cabina y la de datos de vuelo, herramientas que serán fundamentales para reconstruir los últimos minutos del avión. Sin embargo, se estima que el informe final podría tardar más de un año en completarse.

Última hora: UPS identificó a los tres pilotos que perdieron la vida en el accidente aéreo de Louisville. El capitán Richard Warternberg, el oficial internacional de relevo capitán Dana Diamond, y el primer oficial Lee Truitt.



RIP pic.twitter.com/l1xo3bP0gp — Jorge MG (@jorgemg101) November 7, 2025

VIDEOS CAPTAN LOS ÚLTIMOS SEGUNDOS DEL VUELO

Imágenes grabadas por testigos y cámaras de seguridad muestran el momento en que la aeronave despega envuelta en llamas. En una de las secuencias, se observa al avión intentando ganar altura antes de impactar contra un edificio, provocando una gran explosión y una densa columna de humo negro.

Otros videos, captados desde vehículos cercanos, registran el estruendo del impacto y las explosiones posteriores, mientras las sirenas de emergencia se escuchan de fondo. Estas grabaciones no solo han conmocionado a la comunidad, sino que también aportan información clave para los investigadores sobre el comportamiento del avión en sus segundos finales.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

UNA TRAGEDIA QUE ENLUTA A KENTUCKY Y A LA COMUNIDAD AÉREA

La pérdida de vidas y la magnitud del siniestro han generado un profundo impacto en la comunidad de Louisville y en la compañía UPS, que expresó sus condolencias y cooperación total con las autoridades. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar qué provocó el incendio y la falla que derivaron en uno de los accidentes más graves en la historia reciente del transporte de carga aérea.