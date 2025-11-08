  • 24° C
Estos son los 40 aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la reducción del tráfico aéreo

En medio de una crisis de controladores aéreos, se han registrado múltiples retrasos, cancelaciones y caos en las principales terminales del país

Nov. 08, 2025
La reducción del tráfico aéreo en Estados Unidos ha generado una ola de cancelaciones, retrasos y malestar entre los pasajeros. Desde el viernes, las compañías comenzaron a cancelar vuelos anticipadamente, afectando miles de itinerarios en distintas ciudades.

En medio de una crisis de personal que ha puesto en jaque la capacidad operativa de los aeropuertos más transitados del país, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó una medida de emergencia que disminuye hasta en un 10% las operaciones aéreas a partir del 14 de noviembre.

El anuncio se hizo apenas unas horas antes de su implementación oficial, lo que tomó por sorpresa a viajeros y aerolíneas.

Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, la decisión busca “aliviar la presión” sobre los controladores aéreos que, desde hace semanas, trabajan con jornadas extendidas y en algunos casos sin recibir salario, debido a la congelación del presupuesto federal impulsada por el gobierno de Donald Trump.

La situación ha dejado consecuencias inmediatas: largas filas en mostradores, saturación en los servicios de atención al cliente y pasajeros varados en aeropuertos clave como Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

Expertos en aviación señalan que la medida podría extenderse si no se resuelve la crisis de personal y financiamiento dentro de la FAA, lo que afectaría no solo a los vuelos comerciales, sino también a los de carga y privados.

AEROPUERTOS DE ESTADOS UNIDOS AFECTADOS POR LA REDUCCIÓN DE TRÁFICO AÉREO

imagen-cuerpo

Entre los 40 aeropuertos más afectados se encuentran los de mayor tráfico comercial y logístico de Estados Unidos. La lista completa incluye:

AEROPUERTOS DE EU CON MAYOR TRÁFICO INTERNACIONAL

  1. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
  2. Aeropuerto Internacional Logan de Boston
  3. Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington
  4. Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
  5. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington
  6. Aeropuerto Internacional de Denver
  7. Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth
  8. Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit
  9. Aeropuerto Internacional Newark Liberty
  10. Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood
  11. Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu
  12. Aeropuerto Internacional Washington Dulles
  13. Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston
  14. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York
  15. Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
  16. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
  17. Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
  18. Aeropuerto Internacional de Orlando
  19. Aeropuerto Midway de Chicago
  20. Aeropuerto Internacional de Memphis
  21. Aeropuerto Internacional de Miami
  22. Aeropuerto Internacional de Mineápolis-St. Paul
  23. Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago
  24. Aeropuerto Internacional de Filadelfia
  25. Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix
  26. Aeropuerto Internacional de San Diego
  27. Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma
  28. Aeropuerto Internacional de San Francisco
  29. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
  30. Aeropuerto Internacional de Tampa

AEROPUERTOS COMERCIALES MEDIANOS, CENTROS DE CARGA Y PISTAS DE JETS PRIVADOS

  1. Aeropuerto Internacional de Anchorage
  2. Aeropuerto Internacional de Cincinnati-Norte de Kentucky
  3. Dallas Love Field
  4. Aeropuerto Hobby de Houston
  5. Aeropuerto Internacional de Indianápolis
  6. Aeropuerto Internacional de Louisville
  7. Aeropuerto Internacional de Oakland
  8. Aeropuerto Internacional de Ontario en California
  9. Aeropuerto Internacional de Portland
  10. Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey

Las autoridades han pedido paciencia a los viajeros y recomiendan verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que los ajustes podrían prolongarse hasta que la FAA estabilice sus operaciones.

Marcela Islas
Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


