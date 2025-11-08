Cierre de Gobierno en EE. UU. provoca más de 1700 vuelos cancelados

El cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos continúa afectando gravemente al sector aéreo. Durante el primer día del recorte del 4 % en la capacidad operativa de 40 aeropuertos, se registraron más de mil 700 vuelos cancelados y retrasos de hasta cinco horas en todo el país, según datos de Cirium y FlightAware.

El recorte, resultado directo de la falta de personal en las torres de control debido al cierre gubernamental, ha impactado especialmente a las terminales de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington, donde las cancelaciones se cuentan por cientos.

El Departamento de Transporte confirmó que 32 torres de control en más de diez ciudades presentan una "escasez crítica" de personal, lo que ha obligado a detener temporalmente despegues para priorizar aterrizajes.

De acuerdo con Cirium, este viernes mil 723 vuelos, equivalentes al 2.1 por ciento de los 57 mil 672 programados, fueron cancelados. Las aerolíneas más afectadas son United Airlines, con 549 vuelos suspendidos; Delta Air Lines, con 513; y American Airlines, con 429 cancelaciones. Otras ocho compañías también reportaron afectaciones, principalmente en rutas nacionales.

SITUACIÓN PODRÍA EMPEORAR

La situación podría agravarse durante el fin de semana si el Senado estadounidense no logra un acuerdo para reabrir la Administración. Hasta el momento, se estima que más de 800 vuelos adicionales podrían ser cancelados o retrasados en las próximas jornadas.

El cierre de Gobierno, que ya alcanza 37 días, ha dejado sin salario a miles de empleados federales, incluidos los controladores aéreos. Esto ha forzado la reducción de operaciones y generado una cadena de retrasos y cancelaciones sin precedentes.

Aunque el Senado tiene programada una sesión especial para este sábado, los republicanos han advertido que no respaldarán las propuestas de reapertura presentadas por los demócratas, lo que podría prolongar la crisis aérea y política por tiempo indefinido.

Si el cierre continúa, los expertos advierten que el impacto económico en aerolíneas, aeropuertos y pasajeros podría ser "significativo y sostenido" durante las próximas semanas.