  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 8 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Cierre de Gobierno en EE. UU. provoca más de 1700 vuelos cancelados

El problema atípico, que ya alcanza 37 días, ha dejado sin salario a miles de empleados federales, incluidos los controladores aéreos

Nov. 08, 2025
Se ha generado una ola de retrasos sin precedentes.
Se ha generado una ola de retrasos sin precedentes.

El cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos continúa afectando gravemente al sector aéreo. Durante el primer día del recorte del 4 % en la capacidad operativa de 40 aeropuertos, se registraron más de mil 700 vuelos cancelados y retrasos de hasta cinco horas en todo el país, según datos de Cirium y FlightAware.

El recorte, resultado directo de la falta de personal en las torres de control debido al cierre gubernamental, ha impactado especialmente a las terminales de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington, donde las cancelaciones se cuentan por cientos.

El Departamento de Transporte confirmó que 32 torres de control en más de diez ciudades presentan una "escasez crítica" de personal, lo que ha obligado a detener temporalmente despegues para priorizar aterrizajes.

De acuerdo con Cirium, este viernes mil 723 vuelos, equivalentes al 2.1 por ciento de los 57 mil 672 programados, fueron cancelados. Las aerolíneas más afectadas son United Airlines, con 549 vuelos suspendidos; Delta Air Lines, con 513; y American Airlines, con 429 cancelaciones. Otras ocho compañías también reportaron afectaciones, principalmente en rutas nacionales.

imagen-cuerpo

SITUACIÓN PODRÍA EMPEORAR

La situación podría agravarse durante el fin de semana si el Senado estadounidense no logra un acuerdo para reabrir la Administración. Hasta el momento, se estima que más de 800 vuelos adicionales podrían ser cancelados o retrasados en las próximas jornadas.

El cierre de Gobierno, que ya alcanza 37 días, ha dejado sin salario a miles de empleados federales, incluidos los controladores aéreos. Esto ha forzado la reducción de operaciones y generado una cadena de retrasos y cancelaciones sin precedentes.

Aunque el Senado tiene programada una sesión especial para este sábado, los republicanos han advertido que no respaldarán las propuestas de reapertura presentadas por los demócratas, lo que podría prolongar la crisis aérea y política por tiempo indefinido.

Si el cierre continúa, los expertos advierten que el impacto económico en aerolíneas, aeropuertos y pasajeros podría ser "significativo y sostenido" durante las próximas semanas.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Árbol con 60 años de historia será puesto en el Rockefeller Center por Navidad
Internacional / Mundo

Árbol con 60 años de historia será puesto en el Rockefeller Center por Navidad

Noviembre 08, 2025

Es una tradición en Nueva York el encendido del emblemático árbol; conoce todos los detalles de este evento

Estos son los 40 aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la reducción del tráfico aéreo
Internacional / Mundo

Estos son los 40 aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la reducción del tráfico aéreo

Noviembre 08, 2025

En medio de una crisis de controladores aéreos, se han registrado múltiples retrasos, cancelaciones y caos en las principales terminales del país

Muere James Watson, pionero del descubrimiento de la estructura del ADN
Internacional / Mundo

Muere James Watson, pionero del descubrimiento de la estructura del ADN

Noviembre 07, 2025

A lo largo de su carrera, recibió honores como la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla Nacional de la Ciencia