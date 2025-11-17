Carín León sorprende en una noche mágica del Festival Internacional del Globo 2025 

El Festival Internacional del Globo 2025 se llevó a cabo en Guanajuato con un espectáculo que combinó música, luces y emoción. Desde el 14 de noviembre, en el Parque metropolitano de León, las personas pudieron presenciar un evento con más de 200 globos aerostáticos de 25 países, además de conciertos estelares y espectáculos especiales.

El día de ayer, domingo 16 de noviembre, dieron a la bienvenida a la Noche Mágica, que tuvo como protagonista a Carín León. El sonorense no solo cantó: se adueñó del escenario y del ánimo de miles de asistentes que abarrotaron el Parque Metropolitano de León.

CARÍN LEÓN SORPRENDE EN EL FESTIVAL DEL GLOBO 2025

Mientras los globos permanecían inflados y encendidos, Carín León apareció para ofrecer un concierto que pronto se convirtió en uno de los momentos más memorables de la tercera jornada del FIG.

El sonorense sorprendió con grandes éxitos, iniciando con "Me la aventé", "Secuelas de amor" y "Como lo hice yo", coreadas por los fanáticos.

El ambiente explotó cuando llegó "Según quién", uno de los temas más esperados de la noche. Además, Carín regaló un momento emotivo al rendir homenaje a Juan Gabriel con "La Farsante", provocando un coro monumental que resonó entre los globos iluminados.

No pudieron faltar sus canciones más dolidas. El sonorense siguió con su reportorio que incluyó "Te vi con él", "No estoy llorando", "Ahí estabas tú", "Lado frágil", "Me está doliendo" y "Si tú me vieras". Más tarde, honró a la tradición regional con "Si tu amor no vuelve", popularizada por La Arrolladora Banda El Limón, antes de seguir con "No quiero irme".

El cantautor celebró con el público su Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, obtenido apenas semanas antes en la edición 26 de los premios.

El cierre incluyó grandes éxitos, "La mesa del rincón", de Los Tigres del Norte, y "La boda del Huitlacoche", que convirtieron el recinto en un enorme coro festivo.

Así, la tercera noche del FIG 2025 quedó tatuada en la memoria de los asistentes, con globos brillando desde tierra firme, un público encendido a pesar del frío.