Pedro Torres sigue con vida: Sofía Villalobos se disculpa por difundir falsa muerte

La noche del 15 de noviembre, un rumor sobre la supuesta muerte del productor Pedro Torres generó gran confusión en redes sociales. La versión se viralizó rápidamente en X, impulsada por la preocupación alrededor de su salud, pues desde septiembre enfrenta esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Horas más tarde, familiares y personas cercanas al creador de "Big Brother" y "Mujeres" asesinas desmintieron por completo el fallecimiento.

Entre ellas destacó la actriz Lucía Méndez, exesposa de Torres, quien confirmó que el productor permanece estable. Asimismo, el periodista Carlo Uriel informó que Abraham Torres, hermano del productor, aseguró que Pedro está con vida.

El productor Pedro Torres se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud, desgraciadamente fue una desafortunado noticia, la que me atreví a escribir, confiando en una fuente muy cercana. Es la primera vez que tengo que disculparme por una noticia, que resulta falsa, y... — Sofía Villalobos (@SofiaVillalobos) November 16, 2025

PERIODISTA RECONOCE NO HABER VERIFICADO NOTICIAS

El origen de la confusión apuntó a la periodista Sofía Villalobos, quien reconoció haber difundido la noticia sin verificarla directamente. A través de su cuenta en X, ofreció disculpas públicas y lamentó el error.

"Lamento profundamente la confusión que se ha dado... por suerte, se encuentra bien". Villalobos explicó que confió en una fuente cercana, aunque admitió que debió corroborar la información antes de publicarla.

La atención sobre el estado del productor aumentó debido a recientes reuniones privadas que organizó para despedirse de amigos y colegas, como una forma de afrontar emocionalmente el avance de la ELA.