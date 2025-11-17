William Levy regresa a Televisa con su nueva película "Bajo el Volcán": estreno y cómo verla

El actor cubano William Levy vuelve a conquistar a su público en México y Latinoamérica, ahora con un proyecto cinematográfico que marca su regreso a Televisa a través de la plataforma ViX.

Levy, quien se consolidó en la televisión mexicana con telenovelas como Sortilegio junto a Jacqueline Bracamontes, también participa como productor en esta nueva película a través de su empresa Levy Entertainment.

RODAJE EN ESPAÑA Y VIX

Para su regreso al cine, William Levy eligió España como escenario de rodaje. "Estoy encantado de estrenar mi primera película rodada en España y de hacerlo junto a ViX, un servicio que conecta de forma especial con el público hispanohablante", declaró el actor.

La película "Bajo el Volcán" combina romance y acción en medio de una catástrofe natural, y fue filmada en Tenerife. Además de protagonizarla, Levy asumió el rol de productor ejecutivo, demostrando su compromiso con el proyecto tanto delante como detrás de las cámaras.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

"Bajo el Volcán" se estrena en la plataforma ViX, donde los fans podrán disfrutar del esperado regreso de William Levy al cine y a la televisión mexicana.

Con este proyecto, Levy refuerza su posición como uno de los actores latinos más reconocidos, y confirma su talento tanto en la actuación como en la producción cinematográfica.