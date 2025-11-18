¿Wicked y El Mago de Oz tienen una maldición? Esta es la oscura historia detrás de su rodaje

En el mundo del cine hay producciones que cargan con un aura tan intensa como sus propias historias. Wicked, cuya segunda parte llegará a los cines el 21 de noviembre, se ha convertido en el más reciente objeto de teorías sobre una supuesta “maldición” que ronda al proyecto.

Lo curioso es que esta narrativa no surgió sola, pues varios fans en redes sociales comenzaron a enlazar comportamientos del elenco, cambios físicos visibles y la historia negra detrás del clásico El Mago de Oz.

Mientras Wicked avanza con su gira promocional rumbo a su segunda parte, el recuerdo del infierno que fue grabar El Mago de Oz vuelve a tomar fuerza.

LOS DESAFORTUNADOS ACONTECIMIENTOS EN EL RODAJE DEL MAGO DE OZ

El rodaje de 1939 es uno de los más infames de Hollywood: jornadas extenuantes, abuso laboral, sustancias, accidentes graves y rumores que jamás se apagaron:

El mito del supuesto suicidio captado entre los árboles de una escena icónica todavía circula, pese a que nunca se ha comprobado.

captado entre los árboles de una escena icónica todavía circula, pese a que nunca se ha comprobado. Judy Garland , obligada a dietas extremas y estimulantes para soportar el ritmo, terminó marcada física y emocionalmente.

, obligada a y estimulantes para soportar el ritmo, terminó marcada física y emocionalmente. Jack Haley sufrió una infección ocular por el maquillaje del Hombre de Hojalata; su antecesor, Buddy Ebsen , había terminado hospitalizado por la misma causa.

sufrió una por el maquillaje del Hombre de Hojalata; su antecesor, , había terminado hospitalizado por la misma causa. Margaret Hamilton , la Bruja del Oeste, padeció quemaduras de segundo grado tras una escena fallida, y su doble también resultó herida.

, la Bruja del Oeste, padeció de segundo grado tras una escena fallida, y su doble también resultó herida. Los munchkins adquirieron fama de fiestas descontroladas y conductas problemáticas. Para rematar, la nieve artificial usada en pantalla estaba hecha con amianto. Sí: veneno cayendo del cielo.

Con ese historial, no sorprende que algunos espectadores miren con suspicacia cualquier detalle extraño alrededor de Wicked.

LA “MALDICIÓN” DE WICKED

En redes sociales circulan fotos del antes y después de Ariana Grande y Cynthia Erivo, donde ambas lucen notablemente más delgadas. Usuarios aseguran que su salud podría estar comprometida y que la “maldición” estaría afectándolas.

A esto se suman teorías sobre una supuesta tensión entre las actrices durante la gira de medios, desde miradas incómodas hasta momentos de interacción interpretados, a conveniencia de Internet, como señales de mala vibra.

Mientras los más conspiranoicos aseguran que las protagonistas están “absorbiendo” la energía negativa que rodea a la historia desde hace décadas, otros opinan que todo se reduce al desgaste físico normal de un rodaje exigente y una agenda de promoción maratónica.

Como siempre, la conversación digital se mueve entre la especulación y el morbo, mientras el público espera ver si Wicked logra romper la cadena de supersticiones que persigue al universo de Oz.

¿Maldición o coincidencias exageradas por los internautas? Lo cierto es que la película ya generó un interés que va más allá de la pantalla. Y, como suele pasar en Hollywood, nada atrae más que una buena historia real detrás de la ficción.