Farándula

Grupo Frontera anuncia la gira "Triste Pero Bien C*brón": Conoce aquí las fechas

Con 27 fechas confirmadas, este tour se convierte en el más ambicioso de la banda, luego del éxito de su "Jugando A Que No Pasa Nada U.S. Tour 2024"

Nov. 18, 2025
Tour 2026 "Triste Pero Bien C*brón"
Grupo Frontera anunció este martes 18 de noviembre las fechas oficiales de su nueva gira "Triste Pero Bien C*brón", que arrancará el 28 de marzo en Monterrey, Nuevo León, México, y recorrerá diversos países de América Latina y Europa.

UN AÑO DE PRESENTACIONES DESTACADAS

La gira acompaña el lanzamiento de su álbum más reciente, "Lo Que Nos Falta Por Llorar", donde se incluye el tema que da nombre al tour, en colaboración con Myke Towers.

El anuncio llega tras un año crucial para la agrupación texana, referente actual del sonido cumbia-norteño, y que logró ocho menciones en la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El grupo también brilló recientemente en los Latin Grammys en Las Vegas, donde se presentó junto a Edgar Barrera, Maluma y Christian Nodal en un popurrí de clásicos de Santana. Además, interpretaron "Me jalo", su éxito en colaboración con Fuerza Regida.

FECHAS CONFIRMADAS DEL TOUR

Marzo

  • 28 — Monterrey, México — Pa´l Norte Festival
  • 16 — Bogotá, Colombia
  • 17 — Cali, Colombia
  • 19 — Medellín, Colombia
  • 23 — Ciudad de Panamá, Panamá
  • 26 — San José, Costa Rica
  • 30 — Tegucigalpa, Honduras

Mayo

  • 1 — San Salvador, El Salvador
  • 2 — Ciudad de Guatemala, Guatemala
  • 8 — Ciudad de México, México
  • 10 — Torreón, México
  • 15 — Oaxaca, México
  • 17 — Veracruz, México
  • 21 — Guadalajara, México
  • 23— Puebla, México
  • 27 — Mérida, México
  • 31 — Tijuana, México

Junio

  • 27 — Barcelona, España
  • 28 — Zúrich, Suiza

Julio

  • 2 — Londres, Inglaterra
  • 6 — Marbella, España
  • 9 — Madrid, España
  • 11 — Milán, Italia

Octubre

  • 9 — Quito, Ecuador
  • 10 — Guayaquil, Ecuador
  • 15 — Santiago, Chile
  • 17 — Lima, Perú

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BOLETOS?

Los tickets estarán disponibles a través de los canales oficiales según la ciudad:

  • México: Ticketmaster y boletos locales de cada recinto.
  • Centroamérica y Sudamérica: plataformas como eticket, Todoticket, FunTicket o sistemas oficiales de cada país.
  • Europa: LiveNation, Ticketmaster EU y sitios oficiales de cada venue.

La venta se abrirá de forma escalonada, por lo que se recomienda revisar las redes sociales de Grupo Frontera y del promotor local de tu ciudad para fechas exactas.

