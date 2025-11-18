Grupo Frontera anuncia la gira "Triste Pero Bien C*brón": Conoce aquí las fechas

Grupo Frontera anunció este martes 18 de noviembre las fechas oficiales de su nueva gira "Triste Pero Bien C*brón", que arrancará el 28 de marzo en Monterrey, Nuevo León, México, y recorrerá diversos países de América Latina y Europa.

UN AÑO DE PRESENTACIONES DESTACADAS

La gira acompaña el lanzamiento de su álbum más reciente, "Lo Que Nos Falta Por Llorar", donde se incluye el tema que da nombre al tour, en colaboración con Myke Towers.

El anuncio llega tras un año crucial para la agrupación texana, referente actual del sonido cumbia-norteño, y que logró ocho menciones en la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El grupo también brilló recientemente en los Latin Grammys en Las Vegas, donde se presentó junto a Edgar Barrera, Maluma y Christian Nodal en un popurrí de clásicos de Santana. Además, interpretaron "Me jalo", su éxito en colaboración con Fuerza Regida.

FECHAS CONFIRMADAS DEL TOUR

Marzo

28 — Monterrey, México — Pa´l Norte Festival

16 — Bogotá, Colombia

17 — Cali, Colombia

19 — Medellín, Colombia

23 — Ciudad de Panamá, Panamá

26 — San José, Costa Rica

30 — Tegucigalpa, Honduras

Mayo

1 — San Salvador, El Salvador

2 — Ciudad de Guatemala, Guatemala

8 — Ciudad de México , México

, México 10 — Torreón, México

15 — Oaxaca, México

17 — Veracruz, México

21 — Guadalajara , México

, México 23— Puebla, México

27 — Mérida, México

31 — Tijuana, México

Junio

27 — Barcelona, España

28 — Zúrich, Suiza

Julio

2 — Londres, Inglaterra

6 — Marbella, España

9 — Madrid, España

11 — Milán, Italia

Octubre

9 — Quito, Ecuador

10 — Guayaquil, Ecuador

15 — Santiago, Chile

17 — Lima, Perú

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BOLETOS?

Los tickets estarán disponibles a través de los canales oficiales según la ciudad:

México: Ticketmaster y boletos locales de cada recinto.

y boletos locales de cada recinto. Centroamérica y Sudamérica: plataformas como eticket, Todoticket, FunTicket o sistemas oficiales de cada país.

Europa: LiveNation, Ticketmaster EU y sitios oficiales de cada venue.

La venta se abrirá de forma escalonada, por lo que se recomienda revisar las redes sociales de Grupo Frontera y del promotor local de tu ciudad para fechas exactas.