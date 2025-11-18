Esto cuesta la hermosa corona que ostentará quien gane Miss Universo 2025

Miss Universo está a punto de estrenar una nueva reina de belleza, y las 130 candidatas están más que listas para representar a su país. En esta ocasión, el evento se desarrolla en Tailandia, certamen que ha estado envuelto en polémica, como la ocurrida entre Miss México, Fátima Bosch, y el organizador en el país anfitrión, Nawat Itsaragrisil.

Pero, al margen de ello, pocos saben cómo se llama la corona que por un año ostenta la ganadora, cuánto cuesta y de qué está hecha, por lo que aquí te lo contamos todo.

ASÍ SE LLAMA Y ESTO CUESTA LA CORONA DE MISS UNIVERSO

Ahora bien, la ganadora de Miss Universo, que recibirá la corona de manos de Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, y por la que 130 hermosas mujeres participan, se llama Lumière de l´Infini.

Esta hermosa pieza fue creada por la casa Jewelmer, con asiento en Filipinas; desde su conceptualización, hasta el último engaste, refleja la esencia de la cultura y el arte de ese país asiático.

Por otra parte, en cuanto a su significado la corona Lumière de l´Infini significa, además de "la luz infinita", la conexión entre la naturaleza, la feminidad y la artesanía humana, un concepto que ha guiado a Jewelmer desde su fundación.

El diseño de la corona incorpora elementos inspirados en el mar, las perlas doradas del Mar del Sur, las cuales son cultivadas exclusivamente desde 1979 por Jewelmer y se ubican entre las más raras del mundo.

Tienen una tonalidad cálida que no es resultado algún proceso artificial, sino un regalo que requiere años de cuidado meticuloso.

A la vez, combina diamantes colocados en forma de rayos ascendentes, los cuales simbolizan la luz, el fuego y el poder del sol.

En cuanto a las curvas en oro entrelazadas, evocan la espuma de las olas rompiendo en la costa, y los detalles en espiral evocan el movimiento del viento sobre el agua, un tributo al espíritu filipino.

Finalmente, el siguiente dato: cuánto cuesta la corona Lumière de L´infini, bueno, luego de todas las características de la hermosa pieza, de acuerdo con medios, costaría la nada despreciable suma de cinco millones de dólares (91 millones 719 mil 400 pesos mexicanos).

Aunque Miss Universo y la casa Jewelmer no han confirmado lo que cuesta, joyeros expertos coinciden en que los materiales, los diamantes, el oro labrado a mano y las perlas de cultivo de alta rareza respaldan este la estimación.

Así que si Fátima Bosch llega a alcanzar la corona, llevará con orgullo sobre su cabeza una pieza única, llena de arte y significado, de un valor más allá del dinero.

ESTE DÍA ESLA FINAL DE MISS UNIVERSO 2025

Si estás interesado en el desenlace de este importante certamen, la final se celebrará el viernes 21 de noviembre, en Tailandia, a las 8:00 horas tiempo local; por las 13 horas de diferencia, en México se vería el jueves 20 de noviembre, a las 18:00 horas.