Markitos Toys promueve amparo en Mexicali contra cualquier acto jurídico

El influencer Marco Eduardo Castro Cárdenas, conocido en redes sociales como Markitos Toys, presentó una demanda de amparo ante un juzgado federal en Mexicali para frenar presuntos actos que —afirma— podrían derivar en su detención, privación de la libertad, restricción de tránsito e incluso una posible extradición o destierro.

La petición fue radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California y va dirigida contra la Presidenta de la República, así como contra distintas autoridades federales. En el documento, el youtuber reclama protección frente a "órdenes emitidas o por emitir, verbales o escritas", que —según sostiene— podrían afectar su libertad personal y de movilidad, tanto por vía terrestre como aérea.

Castro Cárdenas también solicita que se le otorgue cobertura constitucional para evitar actos que pudieran poner en riesgo "mi salud y mi vida", entre ellos ser "detenido, golpeado, vejado, desaparecido" o enfrentar procedimientos ilegales de carácter penal o administrativo.

El influencer igualmente pide amparo contra un eventual bloqueo de operaciones financieras, así como contra la posibilidad de ser desterrado, extraditado o trasladado fuera de México, atribuyendo estas acciones a distintas instancias gubernamentales.

Entre las autoridades señaladas destaca un amplio listado: juzgados de distrito en materia penal de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Guardia Nacional (GN) y diversas áreas especializadas en asuntos jurídicos y cooperación internacional, incluida Interpol.

La demanda, presentada por actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, permanece bajo revisión para determinar si será admitida, desechada o si se declinará competencia. Mientras tanto, la jueza Karla Garay Díaz concedió una suspensión de plano, lo que detiene temporalmente cualquier posible maltrato, destierro o extradición en su contra.

ÉL ES MARKITOS TOYS

Originario de Culiacán, Markitos Toys alcanzó fama por exhibir un estilo de vida de lujo en redes sociales —viajes, autos exclusivos y la compra de una avioneta—, pero también ha sido señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses debido a presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Él y su familia son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta participación en la inyección de recursos ilícitos al sistema financiero. La cercanía atribuida a Los Chapitos ha generado episodios de violencia en su entorno, como el asesinato de su hermano Gail Castro el 28 de marzo de 2025 en Ensenada y el incendio de dos restaurantes relacionados con la familia en Culiacán.

Desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024, los hermanos Castro —Gail, Marcos, Kevin y Mayve— han sido objeto de ataques armados o amenazas, atribuidos a la facción de Los Mayos, liderada por los hijos de Zambada.