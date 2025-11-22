Nodal presume merch de Ángela Aguilar en su concierto de Tucson

  • 24° C
Ángela Aguilar dio un concierto sold out en Tucson y recibió una ovación de pie, mientras Nodal la acompañó y presumió una gorra de su merchandising

Nov. 22, 2025
Ángela Aguilar continúa consolidando su paso por Estados Unidos con su gira Libre Corazón, y esta vez lo hizo con un concierto sold out en Tucson, Arizona, donde no solo brilló sobre el escenario, sino que también recibió una ovación de pie que duró varios minutos.

Entre los asistentes destacó la presencia de su esposo, Christian Nodal, quien no solo la acompañó, sino que terminó provocando conversación en redes sociales por un detalle en su vestuario.

NODAL PRESUME MERCH DE ÁNGELA AGUILAR

Nodal, recién galardonado con un Latin Grammy en Los Ángeles, compartió en sus redes sociales un video del momento en que Ángela comienza su show. Con emojis de corazones y flores, dejó ver el orgullo que siente por la cantante.

Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue la gorra que portaba: parte del merchandising oficial de la gira y con una palabra que ha generado polémica desde que la pareja confirmó su matrimonio: “amooor”.

El término se volvió viral el día en que Ángela reveló que se había casado con el intérprete de “Adiós Amor”, y desde entonces ha sido objeto de memes, críticas y discusiones en redes sociales. Ahora, esa misma palabra forma parte del merch oficial de la gira, y Nodal la presumió con el mensaje: “Un gran show conlleva un gran merch”.

imagen-cuerpo

ÁNGELA AGUILAR HACE SOLD OUT EN TUCSON

Mientras tanto, en el escenario, Ángela Aguilar vivió uno de los momentos más emotivos de la noche, con un concierto que fue sold out en Tucson; antes de interpretar “La tequilera”, el público se puso de pie para dedicarle largos aplausos. Conmovida, la cantante de 22 años agradeció el gesto arrodillándose frente a los asistentes.

La pareja sigue acaparando titulares desde que oficializó su romance en junio de 2024, poco después de la separación del cantante con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija. Aunque ambos han negado cualquier infidelidad, las críticas persisten, y cada gesto público como esta gorra se convierte en tema de debate.

Aun así, Ángela y Nodal mantienen su agenda artística y continúan mostrándose unidos, sin detener la conversación que generan en redes sociales.

