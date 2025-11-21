Maite Perroni se defiende de las críticas sobre su peso y decide abrazar su cuerpo

En tiempos actuales, donde todo es defendible, una cantante que ha levantado la mano para defenderse de las críticas es la cantante Maite Perroni, quien acaparó los reflectores por defender su nuevo cuerpo.

Fue la mañana de este viernes 21 de noviembre, cuando la exintegrante del grupo RBD, quien con un contundente mensaje a través de sus redes sociales, expuso que tuvo que defenderse por su "nuevo" cuerpo.

Todo se originó a raíz de una serie de fotografías tomada en El Salvador, las cuales se viralizaron en poco tiempo, lo que le llevó a encarar a sus detractores, por lo que durante su charla habló de distintos temas, como la presión estética, los estereotipos y la violencia digital.

"Hola, soy Maite Perroni, peso 72 kilos, y eso no me han visto cuando pesaba 94", empezó diciendo la famosa, para después señalar que no pensó que su peso sería un tema muy comentado en internet, en especial en un contexto en el que "existen problemáticas verdaderamente relevantes tanto en México como en el mundo".

A partir de convertirse en madre, en mayo de 2023, la también actriz dejó en claro que su prioridad es su hija, Lía, por lo que más allá de sentirse blanco de los señalamientos, abordó temas difíciles, como los estándares de belleza, en especial tras convertirse en madre.

Perroni destacó que "cada cuerpo tiene una historia que contar", por lo que agradeció al suyo el haberle dado la oportunidad de dar vida. "No somos perfectos, vamos cambiando y vamos envejeciendo y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo".

No es la primera vez en que Maite es señalada por su imagen; hace años le pasó lo mismo, y de todos se ha defendido.