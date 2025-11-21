Zendaya y Tom Holland desatan rumor de posible embarazo tras video filtrado del set de “Spider-Man 4”

Los actores Zendaya y Tom Holland han vuelto a colocarse en el centro de la conversación global. Aunque han preferido mantener su relación en privado, los rumores sobre su vida personal se han intensificado a lo largo de 2025, especialmente tras nuevas filtraciones desde el set de Spider-Man 4.

A inicios de 2025, múltiples fuentes cercanas afirmaron que la pareja se habría comprometido durante una celebración íntima. La especulación aumentó cuando Zendaya apareció en los Golden Globes luciendo un llamativo anillo en el dedo anular, lo que muchos interpretaron como la confirmación silenciosa del compromiso.

Amigos cercanos incluyendo a Marisa Tomei, quien interpreta a la tía May en el universo de Spider-Man, habrían felicitado a los actores por la noticia. Allegados señalan que Holland siempre sintió que Zendaya era “la indicada”.

Aunque llevan años juntos y sin prisas por casarse, la pareja continúa disfrutando de su relación lejos de presiones externas. Incluso Lawrence Roach, estilista de Zendaya, comentó que la actriz está enfocada en sus próximos proyectos y que la planeación de la boda “todavía no ha comenzado”.

Mientras tanto, ambos siguen concentrados en su carga laboral y futuros estrenos, entre ellos Spider-Man: Brand New Day, programada para julio de 2026.

EL VIDEO QUE AGITÓ REDES

La conversación explotó cuando se filtró un clip de 55 segundos grabado en el set de Spider-Man 4. Publicado por la cuenta @ialmostdowey en X, el video consiguió más de tres millones de reproducciones en cuestión de horas.

En la grabación, Zendaya aparece observando a Tom Holland durante una escena. Su look es discreto: un abrigo negro y una actitud relajada. Sin embargo, en varios momentos coloca las manos sobre su abdomen, gesto que muchos usuarios interpretaron como señal de un posible embarazo.

No es la primera vez que Zendaya enfrenta este tipo de especulaciones. En 2022, un video falso que simulaba mostrar una ecografía publicada por la actriz se viralizó como parte del famoso prank “Krissed”.

EXPECTACIÓN MÁXIMA PARA LA PAREJA ARÁCNIDA

Mientras algunos seguidores esperan un anuncio oficial y otros descartan completamente la teoría, lo cierto es que Zendaya y Holland siguen siendo una de las parejas favoritas del público.