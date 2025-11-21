Wicked 2: Escenas post créditos, duración y todo lo que debes saber antes de verla sin spoilers

"Wicked 2", también conocida como "Wicked: Por siempre", ya comenzó con funciones de preestreno en algunos cines del país. La continuación del fenómeno musical vuelve a poner en el centro a Ariana Grande y Cynthia Erivo como Glinda y Elphaba, retomando la historia justo después de los sucesos de la primera película.

En esta segunda parte, Elphaba se mantiene oculta en el bosque y apuesta por revelar la verdad sobre el Mago, mientras Glinda lidia con su nuevo estatus como figura pública en Ciudad Esmeralda.

La historia ahonda en su amistad compleja, eleva el peso emocional de las canciones, entre números nuevos y clásicos, y ofrece un cierre amplio, visualmente deslumbrante y cargado de evolución en los personajes.

La producción, que tiene una duración de 2 horas con 18 minutos, apuesta fuerte en diseño, efectos y coreografías, consolidando esta entrega como el clímax emocional de la saga.

¿WICKED 2 TIENE ESCENAS POSTCRÉDITOS?

La película no incluye escena postcréditos. Sin embargo, antes del estreno circuló un comercial grabado por Cynthia Erivo y Jonathan Bailey para una conocida cadena de donas.

En el anuncio, que muchos fans tomaron como un guiño humorístico, Fiyero se encuentra con Elphaba en la entrada de una tienda para ofrecerle los productos temáticos verde y rosa inspirados en la cinta. Aunque divertido, no forma parte oficial de la película.

Esta secuela introduce por primera vez a Dorothy en la línea temporal de Wicked, ya que la historia se desarrolla antes de los acontecimientos de El Mago de Oz.

La actriz encargada de darle vida es Bethany Weaver, quien hace su debut como el icónico personaje en esta versión del universo de Oz.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA?

En Rotten Tomatoes, "Wicked: For Good" mantiene un 74% de opiniones positivas tras cerca de 90 reseñas.

Las posturas están divididas: algunos señalan que la secuela es más oscura y no supera el impacto del primer acto; otros destacan que entrega un final emocionalmente satisfactorio y que la química entre Erivo y Grande es el corazón de la película.