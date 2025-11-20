Tras triunfo de Fátima Bosch, Organización de Miss Universo 2025 es acusada de fraude

México tiene en Fátima Bosch su cuarta corona de belleza, ya que se alzó con el triunfo en Miss Universo 2025; sin embargo, el éxito estuvo lleno de baches y escollos provocados por diferencias con la organización en Tailandia.

Por ello, la final del certamen terminó envuelta en una intensa polémica a minutos de la coronación de la mexicana, ya que fue señalada por miles de usuarios como beneficiaria de un proceso supuestamente irregular.

Y entonces, lo que debía ser una celebración histórica para el certamen se transformó en un debate global, marcado por denuncias de inconsistencias, rumores de renuncias internas y filtraciones que cuestionan la legitimidad del resultado.

La controversia se encendió cuando trascendió que varios jueces habrían abandonado la producción días antes del evento, un hecho que nunca fue aclarado por la organización, aunado a las nulas explicaciones oficiales y los prolongados silencios institucionales, lo que contribuyó a aumentar las sospechas de que algo ocurrió detrás del escenario.

¿POR QUÉ ACUSAN DE FRAUDE A LA ORGANIZACIÓN MISS UNIVERSO 2025?

Todo estalló en redes sociales, inmediatamente después del anuncio de la ganadora. Seguidores del certamen afirmaron que hubo discrepancias entre filtraciones previas, predicciones de expertos y el resultado final.

Semanas antes de la circularon los supuestos documentos, capturas de chats y rumores sobre cambios de última hora en las puntuaciones, lo que alimentó las sospechas de manipulación.

La molestia creció entre fanáticos de otras favoritas, quienes denunciaron que las polémicas alrededor de Bosch habrían sido "montadas" para aumentar su visibilidad. Paralelamente, miembros del panel calificaron como "irregular" el manejo interno del certamen, y aunque ninguno ofreció declaraciones formales, sus publicaciones en redes insinuaron descontento con la forma en que se definió a la ganadora.

LAS FILTRACIONES QUE PRENDIERON LA MECHA

Uno de los detonantes principales fueron las filtraciones previas a la final, que mostraban supuestas puntuaciones preliminares y comentarios del jurado. A diferencia de las predicciones habituales, esta información incluía detalles específicos que nunca fueron confirmados, pero que muchos tomaron como evidencia de que algo no estaba en orden.

Durante la transmisión, varios internautas compararon lo que veían en pantalla con videos grabados por asistentes dentro del recinto y afirmaron que el anuncio de la coronación generó sorpresa generalizada entre el público.

La salida de varios jueces se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados, pues según rumores difundidos por miembros del staff y espectadores, algunos jurados habrían renunciado en desacuerdo con decisiones internas o cambios de último minuto en los criterios de evaluación.

Aunque la organización no ha confirmado los nombres ni las razones, estas renuncias alimentaron las teorías sobre un posible manejo indebido del resultado.