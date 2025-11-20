Nuevo tráiler de "Amanecer en la cosecha", la nueva película de Los Juegos del Hambre: ¿Cuándo llegará a los cines?

Los Juegos del Hambre está de regreso con su nueva precuela, "Amanecer en la Cosecha" y presentó su primer tráiler y confirmó lo que los fans sospechaban desde hace meses: la franquicia vuelve a su versión más cruda, política y desgarradora para contar uno de los capítulos más sangrientos en la historia de Panem.

La precuela explora el 50º Vasallaje la edición donde un joven Haymitch Abernathy tuvo que enfrentar el doble de tributos y un Capitolio más sediento de control y promete redefinir la figura del mentor cínico e irónico que conocimos en la historia de Katniss Everdeen.

¿DE QUÉ TRATARÁ "AMANECER EN LA COSECHA"?

La trama se sitúa 24 años antes de la llegada de Katniss, cuando Panem aún respiraba bajo un Capitolio fortalecido tras décadas de represión. En el segundo Vasallaje, los distritos fueron obligados a enviar dos chicos y dos chicas como tributos, duplicando las posibilidades de muerte y convirtiendo los juegos en un espectáculo de terror calculado.

La película, dirigida por Francis Lawrence y situada cronológicamente después de The Ballad of Songbirds and Snakes, sigue a Haymitch interpretado por Joseph Zada en una arena especialmente diseñada para quebrarlo. De acuerdo con la sinopsis oficial, esta entrega muestra "la historia de una vida asediada por la tragedia, la pérdida y el terror", aunque aún asoman pequeños destellos de esperanza.

Más allá de la brutalidad del torneo, la cinta profundiza en el origen del espíritu rebelde que germinaba silenciosamente en Panem. El pasado de Haymitch, sus vínculos y los sacrificios que lo transformaron en mentor, se convierten en el corazón emocional de esta precuela.

UN ELENCO DE LUJO PARA UN CAPÍTULO CLAVE

La producción reunió a uno de los repartos más sólidos de toda la franquicia. Además de Joseph Zada como Haymitch, destacan:

Whitney Peak como Lenore Dove Baird.

Ralph Fiennes como Coriolanus Snow.

Glenn Close como Drusilla Sickle.

Billy Porter como Magno Stift.

Jesse Plemons como un joven Plutarch Heavensbee,

Elle Fanning como Effie Trinket.

Kieran Culkin como Cesar Flickerman.

Kelvin Harrison Jr. y Maya Hawke como Beetee y Wiress.

¿CUÁNDO LLEGARÁ A LOS CINES?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, posicionándose desde ahora como uno de los estrenos más esperados del próximo año.

Lionsgate busca con esta precuela expandir el universo de Suzanne Collins y rescatar uno de los episodios más temidos del canon: un Vasallaje que duplicó tributos, duplicó crueldad y creó a uno de los personajes más complejos de la franquicia.