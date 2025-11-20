House of the Dragon 3: Revelan nuevas imágenes y HBO confirma una temporada 4

HBO encendió de nuevo el fuego valyrio, pues la cadena liberó nuevas imágenes de la temporada 3 de House of the Dragon, revelando a personajes clave como Rhaenyra, Aemond y Alicent en plena preparación para la brutal etapa que está por venir: la temida Dance of the Dragons.

RELEVAN NUEVAS IMÁGENES DE LA TEMPORADA 3 DE HOUSE OF THE DRAGON

First look at ´House of the Dragon´ S3 ??



Premiering Summer 2026 on HBO Max pic.twitter.com/uCSjCJsPU8 — Culture Crave (@CultureCrave) November 20, 2025

Aunque no se mostraron todas las fotografías, personas que estuvieron ahí aseguran que la serie elevará el tono bélico, expandirá escenarios y pondrá en juego a dragones decisivos para el rumbo de la guerra civil Targaryen. En pocas palabras: lo peor (o lo mejor para los fans) está a punto de estallar.

La precuela del universo Game of Thrones sigue demostrando que la dinastía Targaryen aún tiene mucho por contar. Nuevos adelantos, imágenes oficiales y cambios creativos apuntan a una narrativa más ambiciosa que empuja a HBO a seguir apostando fuerte por esta franquicia. Y vaya que lo están haciendo.

HBO CONFIRMA LA TEMPORADA 4 DE HOUSE OF THE DRAGON

En un movimiento que tomó por sorpresa incluso a seguidores veteranos, HBO anunció oficialmente la renovación de House of the Dragon para una cuarta temporada, aun cuando la tercera ni siquiera tiene fecha exacta de estreno.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y HBO Max, fue quien confirmó la noticia durante una presentación en Nueva York, donde también mostró las primeras imágenes de la nueva temporada.

La cuarta entrega está prevista para estrenarse en 2028, manteniendo el ritmo de producción que la franquicia ha seguido desde su lanzamiento. Sin embargo, lo que antes parecía un cierre seguro en cuatro temporadas ahora está en duda.

Fuentes internas señalan que Ryan Condal continúa escribiendo la temporada 4 y que el número final de entregas dependerá del desarrollo completo de ese guion.

El universo de Westeros no deja de crecer. Durante el mismo evento, HBO también confirmó la renovación anticipada de A Knight of the Seven Kingdoms para una segunda temporada, a pesar de que la primera aún no se estrena.

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 3 DE HOUSE OF THE DRAGON?

HBO adelantó que la tercera temporada llegará este verano, aunque la fecha oficial todavía no se revela. Las nuevas fotos confirman que la historia entrará de lleno en la "Danza de los Dragones", uno de los conflictos más sangrientos en la historia de los Targaryen.

La temporada 2 dejó el terreno listo con Rhaenyra preparándose para regresar a Westeros con su ejército de dragones.

Ese momento será el punto de partida inmediato para la temporada 3, donde la guerra deja de ser estratégica para convertirse en un enfrentamiento abierto, feroz y, como dicta la tradición valyria, incendiario.

El elenco mantiene una mezcla explosiva de rostros conocidos y nuevas incorporaciones: Emma D´Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell y más, todos con papeles clave en el inevitable choque entre facciones Targaryen.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ LA SERIE?

La pregunta del millón sigue en el aire. Aunque inicialmente se dijo que House of the Dragon concluiría en cuatro temporadas, esa decisión ya no es definitiva. Condal determinará el cierre una vez que la temporada 4 esté totalmente escrita.

Lo que es seguro es que la adaptación de Fire & Blood aún tiene muchas batallas por desatar. Y con HBO decidido a permitir que la historia respire sin prisas, Westeros seguirá brillando, o ardiendo, por varios años más.