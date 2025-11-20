Cruz Martínez responde a Alicia Villarreal con contrademanda por difamación tras ser vinculado a proceso

El productor musical Cruz Martínez anunció que su equipo legal ya prepara una contrademanda por difamación en contra de su exesposa, Alicia Villarreal, luego de que un juez de control en Monterrey lo vinculara a proceso por el presunto delito de violencia familiar en tres modalidades: física, psicológica y patrimonial.

Martínez fue captado por medios locales a su salida de los juzgados, donde expresó sentirse satisfecho con la resolución, pese a que seguirá bajo investigación. De acuerdo con el músico, dos de las acusaciones iniciales intento de feminicidio y robo fueron desestimadas por la autoridad.

"De los tres cargos que se han hecho, ya dos están rechazados en su totalidad; intento de feminicidio y robo, ya no existen esos cargos (...) sólo queda este cargo y estamos confiados de que los resultados van a ser los mismos", declaró a Venga la Alegría.

CRUZ MARTÍNEZ RESPONDE CON CONTRADEMANDA POR DIFAMACIÓN

A las afueras del recinto judicial, Cruz Martínez explicó que la contrademanda busca "limpiar su nombre", pues aseguró que las declaraciones de la cantante han afectado su imagen y la de su familia.

"Desde antes se ha mencionado una demanda internacional por difamación. No lo hago por venganza, lo hago por dignidad; mis hijos llevan mi nombre, imagínate. Aquí estoy en lucha por defender ese legado que les pertenece", expresó.

Aunque el proceso judicial mantiene a ambas partes enfrentadas, el productor evitó revelar los motivos por los que se desecharon dos de los cargos, argumentando que desea preservar la relación familiar en el futuro.

"Mis hijos van a tener hijos y yo siempre voy a querer que puedan visitar a su abuela, ´la Abuelita consentida´. Por eso no voy a exponer esas razones", añadió.

LA RESPUESTA DE ALICIA VILLARREAL

Tras las declaraciones de Cruz, la cantante y su equipo legal ofrecieron una conferencia de prensa el 19 de noviembre, donde negaron que exista alguna absolución. Aseguraron que el proceso continúa y que no se ha descartado la investigación por tentativa de feminicidio.

"No se le absolvió de ningún delito. No se estableció que no se pudiera dar la tentativa de feminicidio; se abrió una investigación complementaria que tiene una duración de dos meses", sostuvo uno de los abogados de Villarreal.

El caso continuará en investigación complementaria, periodo en el que ambas partes deberán aportar pruebas para sostener sus versiones.