Ariana Grande confirma contagio de COVID después de la gira de prensa de Wicked 2

Ariana Grande enfrenta un nuevo inconveniente justo después de terminar la extensa gira de prensa de Wicked: For Good.

La cantante confirmó que dio positivo a COVID, noticia que sorprendió a sus seguidores porque llegó apenas unas horas después de su última aparición pública relacionada con la película.

La artista compartió en Instagram una foto tomada durante su visita a The Tonight Show With Jimmy Fallon, acompañada del texto "moments before Covid".

Con ello dejó claro que ya estaba contagiada cuando grabó la entrevista. Su anuncio coincidió con el hecho de que Ariana evitó dar declaraciones en la alfombra del estreno en Nueva York, en apoyo a Cynthia Erivo, quien también estaba indispuesta y había perdido la voz.

AJUSTES INMEDIATOS EN SU AGENDA

Tras recibir el diagnóstico, Ariana tuvo que cancelar una participación previamente grabada para The Kelly Clarkson Show.

La emisión seguirá adelante, pero únicamente con Cynthia Erivo. Asimismo, varias sesiones de preguntas y respuestas previstas como parte del cierre promocional fueron retiradas del calendario.

Este no es el primer desafío de salud dentro del universo de Wicked. Durante el rodaje de la primera película, Erivo enfermó antes de filmar "Defying Gravity", mientras que Ariana tuvo su propio contagio justo previo a grabar "Popular". Una coincidencia que ahora vuelve a aparecer en plena promoción de la segunda entrega.

WICKED 2 Y UNA GIRA PROMOCIONAL ACCIDENTADA

La agenda global de Wicked: For Good ya venía marcada por incidentes. Ariana se perdió el estreno inicial en Brasil, y en Singapur vivió un momento alarmante cuando un hombre evadió la seguridad y se lanzó directamente hacia ella.

Cynthia Erivo intervino rápidamente para protegerla, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la gira.

A pesar de todos los tropiezos, las expectativas siguen arriba. Analistas proyectan que el debut norteamericano de Wicked: For Good podría superar los 150 millones de dólares, colocándola como una de las grandes apuestas cinematográficas de 2025.

Wicked: For Good se estrena este 21 de noviembre y llegará con una fuerte campaña, un elenco sólido y el impulso de los fans que han seguido cada paso de esta producción dividida en dos partes.