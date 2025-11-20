  • 24° C
Farándula

Se agota en su lanzamiento el primer perfume de la marca de Kenia Os

La primera fragancia creada por la cantante arrasó en ventas desde su debut y confirma su creciente influencia en la industria mexicana

Nov. 20, 2025
"Kos Essence" llega en un momento destacado para Kenia Os, quien continúa consolidando su presencia en la música, el entretenimiento y en el ámbito empresarial.
Kenia Os, de 26 años, continúa expandiendo su carrera más allá de los escenarios con el exitoso debut de su primer perfume, "Kos Essence", una apuesta que marca su entrada formal al mundo de la perfumería.

Apasionada de los aromas, la artista celebró este lanzamiento compartiendo detalles de un proceso creativo que según ha dicho, representa una de sus pasiones más íntimas.

El perfume fue diseñado para conectar con su audiencia mediante una propuesta que mezcla sensualidad, calidez y un estilo atemporal. Su desarrollo comenzó en enero de este año y su recepción fue inmediata: la fragancia se agotó poco después de salir a la venta.

UNA ESENCIA SOFISTICADA

Kenia Os describe "Kos Essence" como una fragancia que equilibra fuerza y suavidad a través de notas cálidas y sensuales. Incluso antes del lanzamiento oficial, el perfume ya despertaba curiosidad entre el público.

Durante la alfombra roja de los Latin Billboard, el aroma llamó la atención tanto de una reportera que la entrevistaba como de su pareja, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

El sello distintivo del perfume radica en su mezcla poco común de notas especiadas, dulces y minerales: cardamomo, chile rojo, caramelo y sal, una combinación que le otorga una identidad olfativa única.

La fragancia está construida en tres capas que aportan complejidad y profundidad desde la primera impresión hasta su estela final.

PROFESIONALIDAD EN EXPANSIÓN

El lanzamiento de "Kos Essence" llega en un momento destacado para Kenia Os, quien continúa consolidando su presencia en la música, el entretenimiento y ahora en el ámbito empresarial.

Su vida personal también ha generado interés mediático, especialmente por su relación con Peso Pluma, con quien recientemente celebró nueve meses de noviazgo en medio de especulaciones sobre un posible compromiso.

Con este nuevo proyecto, la cantante suma un logro más a su carrera, mientras su perfume sigue posicionándose como una de las novedades más comentadas entre sus seguidores y dentro del mercado de fragancias.

Redacción
