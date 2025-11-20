Tyler, The Creator es nombrado Artista del Año 2025: Apple Music celebra su año récord

Los fans de Tyler, The Creator estarán felices. El rapero y productor es reconocido por su "producción frenética". Apple Music nombró a Tyler, The Creator como su Artista del Año 2025, destacando un periodo de innovación constante, productividad inagotable y un impacto cultural contundente.

El rapero consolidó su dominio con el lanzamiento de dos álbumes de estudio en menos de un año: CHROMAKOPIA (2024) y DON'T TAP THE GLASS (2025).

¿QUIÉN ES TYLER, THE CREATOR EL ARTISTA DEL AÑO DE APPLE MUSIC 2025?

Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler, The Creator, nació en Los Ángeles en 1991 y se dio a conocer como fundador del colectivo Odd Future, un grupo que revolucionó la escena del hip-hop con su irreverencia, creatividad visual y sonido único.

Desde sus primeros mixtapes y álbumes como Bastard y Goblin, Tyler combinó rap, producción musical y estética visual arriesgada, ganando rápidamente una base de fans muy leal y generando un impacto cultural más allá de la música.

La notoriedad llegó con álbumes innovadores, giras impactantes y videos icónicos que lo posicionaron como una de las voces más originales de su generación.

UN ARTISTA SIN LIMITES

En su comunicado oficial, Apple Music celebró la energía casi sobrehumana del artista:

"Si consideramos todo lo que este creativo de Los Ángeles le ha dado a la cultura en la última década y media... si el rap fuera un deporte, estaríamos pidiendo que le hicieran pruebas antidopaje."

La plataforma aseguró que su trabajo reciente no solo reforzó su posición como "uno de los creativos más talentosos de su época", sino que lo confirmó como una "voz generacional" que nunca dejará de desafiar expectativas.

DON'T TAP THE GLASS (2025)

Un álbum "deliberadamente lúdico y bailable", inspirado en el hip-hop de la vieja escuela y el ingenio negro atemporal. Tyler explicó:

"No digo que sea lo más maduro y profundo... pero después de la intensidad de CHROMAKOPIA, solo quería volver a ser tonto. Sin cortes profundos, sin cosas emocionales lentas; solo quiero divertirme, decir cosas escandalosas y contar chistes internos de los que mis amigos y yo nos reímos."

GIRAS Y PRESENCIA EN VIVO

Tyler consolidó su reputación en los escenarios con presentaciones como cabeza de cartel en:

Governors Ball

Lollapalooza

Outside Lands

Osheaga

Además, su festival propio, Camp Flog Gnaw, celebró su 11º aniversario, con producción escénica propia y sorpresas para los fans, reafirmando su estatus como artista que no solo interpreta sino que crea experiencias completas.

CHROMAKOPIA DEBUTÓ EN EL NÚMERO 1 DEL BILLBOARD 200

El álbum acumuló 85 millones de reproducciones en su primer día en Spotify, convirtiéndose en uno de los debuts más grandes del hip hop en la plataforma.

Además de ello, Tyler hará su debut actoral en el drama de época Marty Supreme, dirigido por Josh Safdie, junto a Timothée Chalamet.