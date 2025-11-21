Brendan Fraser confirma su regreso como Rick O´Connell en La Momia 4

Brendan Fraser ha encendido a los fans de la franquicia al revelar que La Momia 4 ya está en marcha. Tras años de rumores y después de su aclamado regreso con The Whale, el actor confirmó que volverá como Rick O´Connell y que Rachel Weisz también está contemplada para retomar su papel.

En una entrevista reciente, Fraser no solo confirmó su participación, sino que compartió la profunda sensación de redención que siente al regresar a la saga que lo convirtió en una estrella mundial.

"He esperado 20 años por esta llamada", declaró Fraser. "A veces era fuerte, a veces solo un susurro. ¿Ahora? Es momento de darle a los fans lo que quieren."

Las dos primeras películas "La Momia" (1999) y "El Regreso de la Momia" (2001), marcaron a toda una generación al combinar acción, humor, romance y efectos visuales innovadores. Entre ambas, superaron los 850 millones de dólares en taquilla y se consolidaron como clásicos de aventuras.

UNA SECUELA DIRECTA

La nueva cinta funcionará como continuación directa de El Regreso de la Momia (2001) e ignorará por completo el reboot de 2017 protagonizado por Tom Cruise.

Si bien la trama aún se mantiene en secreto, se espera que retome el espíritu original de la saga: una mezcla de acción, terror ligero y romance, además de retomar el guiño dejado en la última entrega sobre las posibles momias vinculadas a Perú.

LA VISIÓN DE LA MOMIA 4

El actor también aprovechó para reflexionar sobre la tercera película y el rumbo que tomó la franquicia en aquel momento:

"La película que yo quería hacer nunca se hizo. La tercera fue un modelo de... ¿cómo decirlo? NBC tenía los derechos de los Juegos Olímpicos ese año, así que juntaron dos cosas y nos fuimos a China", explicó. "Pero la que yo quería hacer está por venir."

Fraser enfatizó que lo más valioso de las primeras entregas era la diversión, un elemento que considera perdido en el reboot de 2017:

"El ingrediente que teníamos en nuestra ´Momia´ era la diversión. Eso fue lo que le faltó a esa versión. Necesitaba ser un paseo emocionante, no una película aterradora."

LA MOMIA RENACE

Con Fraser de vuelta, el posible regreso de Rachel Weisz y un enfoque narrativo que rescata la esencia clásica de la franquicia, La Momia 4 apunta a convertirse en uno de los proyectos más esperados de los próximos años.

Para los fans, el anuncio no representa solo una secuela, sino el resurgimiento de una era del cine de aventuras que muchos creían perdida.

Una oportunidad de nostalgia, emoción y redención... justo 20 años después, cuando nadie lo veía venir.