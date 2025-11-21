¿Apostarías por mí? Conoce a las parejas confirmadas y todo sobre el nuevo reality show

Si eres fan de los realitys que nos mantienen pegados a la pantalla, este promete ser uno de los más intensos.

El programa, que se estrenará pronto, tiene como objetivo poner a prueba el amor, la confianza y la resistencia emocional de 12 parejas, quienes serán espiadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Las parejas deberán enfrentarse a desafíos físicos y emocionales mientras compiten por un premio final de 300 mil dólares. A medida que avanza la competencia, el público tendrá el poder de votar y salvar a sus favoritos cada semana.

CONOCE A LOS PRIMEROS PARTICIPANTES

Hasta el momento, el programa ha confirmado a dos de las 12 parejas que participarán en este emocionante reality. Cada semana, se irán revelando más participantes hasta completar el elenco completo.

Raúl Molinar 'El Pelón' y Laura Elena Carreón

El locutor de radio y su esposa, quien debuta en el mundo del espectáculo, fueron la primera pareja confirmada para ¿Apostarías por mí?. ¡Una dupla que promete sorprender!

Adrián Di Monte y Nuja Amar

La pareja de esposos también formará parte de este innovador reality, convirtiéndose en la segunda pareja confirmada. ¿Qué tan bien estarán preparados para enfrentar los desafíos de este formato tan extremo?

Aunque solo conocemos a estas dos parejas por el momento, ¿Apostarías por mí? contará con un total de 12 parejas, es decir, 24 participantes en total. Mantente atento, ya que la lista se irá actualizando conforme se acerque el estreno del programa.

DE ESTO TRATARÁ "¿APOSTARIÁS POR MÍ?"

Este reality promete ser un verdadero reto para las parejas. A lo largo de las semanas, los participantes deberán demostrar su fortaleza física, emocional y su capacidad para tomar decisiones bajo presión.

Como en otros exitosos formatos como La Casa de los Famosos y La Granja VIP, las parejas serán seguidas las 24 horas, los 7 días de la semana.

El objetivo es claro: cada pareja tendrá que demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro. No solo se necesita fuerza y estrategia para ganar, sino también el cariño y apoyo del público, que podrá votar cada semana para salvar a sus parejas favoritas.

¿DÓNDE PUEDO VER EL REALITY?

El reality show se transmitirá de manera simultánea en México y Estados Unidos, con diferentes opciones para que no te pierdas ni un solo minuto del programa.

En Estados Unidos:

En vivo los domingos por Univision y ViX

De lunes a viernes por UNIMÁS y ViX

En México:

Todos los domingos por Las Estrellas

Vive toda la experiencia por ViX

Y ahí lo tienes, ahora ya sabes quiénes son las primeras parejas confirmadas, de qué trata el programa y dónde podrás verlo. No te lo puedes perder, este reality promete ser un verdadero torbellino de emociones.