Fátima Bosch: ¿cuál es la relación de su familia con Pemex?

Petróleos Mexicanos (Pemex) se unió a las felicitaciones para Fátima Bosch, la mexicana que se coronó como Miss Universo 2025, y cuyo triunfo ha sido celebrado por figuras públicas e instituciones, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum.

La felicitación de Pemex llamó especialmente la atención, pues la empresa publicó en redes sociales "La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025" , acompañando el mensaje con la frase "Un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión" .

El reconocimiento se dio porque la nueva Miss Universo es hija de Bernardo Bosch Hernández, ingeniero que ha trabajado en Pemex por varias décadas y que ha ocupado diversos cargos dentro de la compañía.

¿QUIÉN ES BERNARDO BOSCH Y QUÉ RELACIÓN TIENE CON PEMEX?

Aunque la familia Bosch es conocida por su vínculo con la política, su tía, Mónica Fernández Balboa, actualmente dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también mantiene una larga relación con la industria energética a través del padre de la modelo.

Bernardo Bosch Hernández es ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una trayectoria laboral sólida, según su perfil profesional.

Ingresó a Pemex en marzo de 1998 como Superintendente de Auditorías Internas del Proyecto Cantarell , cargo que ocupó durante cuatro años. Posteriormente, ascendió a Jefe de la Unidad de Control de la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas , donde permaneció por dos años.

Un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión. @bosch_fatima pic.twitter.com/T8JnlYBk8k — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 21, 2025

EL CARGO ACTUAL DEL PAPÁ DE FÁTIMA BOSCH EN PEMEX

Tras desempeñarse por siete meses como Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo , Bernardo Bosch asumió en 2017 el puesto de asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción, responsabilidad que mantiene hasta hoy.

La trayectoria de Bernardo Bosch dentro de la empresa explica el motivo de la felicitación pública de Pemex hacia Fátima Bosch, una joven que hoy coloca nuevamente a México en la cima del certamen de belleza más importante del mundo.