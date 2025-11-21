Se abre investigación por la muerte de Gina Lima y su pareja Ivan Ronquillo

La comunidad digital en Filipinas vive días de consternación tras la muerte de la influencer Gina Lima, de 23 años, y la posterior muerte de su pareja, el creador de contenido fitness Ivan Cezar Ronquillo, de 24. Ambos fallecimientos ocurrieron con apenas tres días de diferencia, lo que ha llevado a las autoridades a abrir dos investigaciones paralelas para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la policía de Quezon City, Gina Lima fue llevada a un hospital del área metropolitana de Manila por el propio Ronquillo, pero ya no presentaba signos vitales. La joven era conocida entre miles de seguidores por su contenido de modelaje y estilo de vida, lo que aumentó el impacto de la noticia.

Un informe forense preliminar reveló que Gina presentaba lesiones externas que no eran fatales, así como líquido en los pulmones y congestión en el corazón. Aun así, la causa exacta de su muerte no podrá determinarse hasta que concluyan los análisis toxicológicos.

Durante una conferencia de prensa, la vocera policial Jennifer Gannaban detalló que en la habitación donde fue encontrada inconsciente se localizaron marihuana y otros medicamentos. Todos estos elementos han sido integrados a la investigación.

IVAN RONQUILLO Y EL MENSAJE PREVIO A SU MUERTE

El panorama se volvió aún más trágico cuando, el 19 de noviembre, las autoridades informaron la muerte de Ivan Cezar Ronquillo. El joven fue hallado sin vida en la escalera de su residencia en Quezon City y declarado fallecido al llegar al hospital. El caso se investiga como un posible suicidio por ahorcamiento, según informó el teniente Edison Ouano, jefe de la unidad de investigación criminal.

Un día antes de morir, Ronquillo publicó en Facebook un mensaje dedicado a Gina. En él escribió: "Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado", acompañado de fotos y videos de la pareja que evidenciaban el profundo dolor que atravesaba.

Las autoridades aclararon que Ronquillo no era considerado sospechoso en el caso de la muerte de Lima. Sin embargo, investigan el acoso en línea al que fue sometido después del fallecimiento de su novia, ya que algunos usuarios lo señalaron sin pruebas como responsable de lo ocurrido.

FAMILIAS PIDEN RESPETO Y UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

La familia de Ronquillo manifestó su preocupación por la presión y el juicio público que enfrentó el joven en redes sociales, asegurando que esta situación agravó el momento emocional que ya estaba viviendo. Por su parte, los familiares de Gina han solicitado paciencia y respeto mientras las autoridades avanzan en los análisis que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Los investigadores continúan recabando información para determinar si ambos hechos están vinculados o si ocurrieron por causas independientes, aunque igualmente devastadoras para sus seres queridos y para la comunidad que los seguía en redes sociales.