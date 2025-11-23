Starbucks lanza colección exclusiva de Stranger Things en México: así podrás conseguirla

Tras una década de su primera emisión, la serie de Netflix, Stranger Things está a solo unos días del estreno de la quinta y última temporada en donde se podrá un fin definitivo a la historia con la que varios crecieron.

Desde su primer vistazo en 2016, la serie se ha consolidado como uno de los proyectos más vistos de la plataforma, acumulando miles y miles de televidentes en cada edición y convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones.

Para despedirla de la mejor manera, Starbucks decidió crear una colección completa que incluye varios artículos coleccionables, diseños inspirados en momentos y personajes icónicos, y también una bebida exclusiva que se une a su menú por tiempo limitado. Además, Starbucks confirmó que esta es solo la parte uno, por lo que se esperan más artículos próximamente.

¿CÓMO PODRÁS OBTENER LA COLECCIÓN STARBUCKS X STRANGER THINGS?

Starbucks informó que los miembros nivel Gold de Starbucks Rewards tendrán acceso anticipado gracias a un cupón especial:

El domingo 23 de noviembre se asignará un cupón a las cuentas de los miembros Gold.

Dicho cupón podrá canjearse el 24 de noviembre, desde la apertura de tiendas y hasta agotar existencias.

El cupón debe escanearse en tienda para poder adquirir el artículo deseado.

Solo se permite un producto por cupón y por persona, incluso si el usuario tiene cuentas secundarias con cupones adicionales.

La promoción es válida en tiendas físicas de Starbucks en México, con excepción de las sucursales en el aeropuerto de Cancún. No aplica para Starbucks Rewards Pickup ni para servicio a domicilio, y no se puede combinar con otras promociones.

¿QUÉ INCLUYE LA COLECCIÓN STARBUCKS X STRANGER THINGS?

La cápsula llega con una mezcla de nostalgia, referencias icónicas y diseño coleccionable:

BEBIDAS TEMÁTICAS

Hopper´s Brew

Una bebida negra y sin añadidos, inspirada en el jefe de policía Jim Hopper.

Stranger Things Starbucks Frappuccino

Frappuccino Una mezcla "extraña" de sabor red velvet con notas de mocha, crema batida, chocolate oscuro y salsa de fresa.

VASOS Y ARTÍCULOS COLECCIONABLES

Vasos reutilizables inspirados en la ropa de personajes como Eleven y Mike.

como Eleven y Mike. Diseños basados en elementos emblemáticos de la serie, como: La pared con luces y letras de Joyce Los audífonos de Max La guitarra de Eddie Munson

de la serie, como: Modelos disponibles tanto para bebidas calientes como frías.

TOPPERS COLECCIONABLES

Figuras para popotes inspiradas en el famoso osito de Starbucks, ahora caracterizado como personajes de Stranger Things.

La colección promete convertirse en una de las más demandadas del año, especialmente entre los seguidores de la serie que buscan despedirse del mundo del Upside Down con un recuerdo especial de Starbucks.