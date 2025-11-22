Lucerito Mijares sorprende con participación en el doblaje de Wicked: por siempre: ¿A qué personaje presto su voz?

El esperado desenlace de Wicked: por siempre llegó a las salas de cine en México con una sorpresa que rápidamente encendió las redes sociales: la participación especial de Lucerito Mijares en el doblaje oficial de la cinta.

Aunque su intervención es breve, fue suficiente para emocionar a los asistentes más atentos

LUCERITO MIJARES PARTICIPA EN EL DOBLAJE DE WICKED: POR SIEMPRE

La joven artista mexicana, reconocida por su voz poderosa y su presencia escénica, da vida nada menos que a Dorothy, uno de los personajes más emblemáticos del universo de El mago de Oz. A través de redes sociales, la hija de Lucero y Manuel Mijares mencionó su participación dentro de la película, aclarando que intervención es muy corta.

"Soy Dorothy doblada al español y salgo como 2 segundos", declaró Lucerito Mijares.

Un fan que permaneció hasta el final de los créditos descubrió el nombre de Lucerito en la lista oficial y compartió la evidencia en redes, donde la noticia se viralizó de inmediato. Así, la hija de Lucero y Manuel Mijares suma un nuevo logro a su creciente trayectoria dentro del teatro musical y la actuación.

UNA ELECCIÓN CON SIGNIFICADO TEATRAL

El cameo no es casualidad. En 2023 y 2024, Lucerito protagonizó con gran éxito la versión mexicana de El Mago (The Wiz), donde interpretó precisamente a Dorothy, conquistando a público y crítica por igual. Aunque la temporada ya concluyó, su impacto en la escena teatral quedó más que claro, y su selección para la película parece funcionar como un guiño directo a ese trabajo.

En Wicked: por siempre, el personaje al que presta su voz aparece de forma fugaz y enigmática: su rostro nunca se muestra y tiene menos de cinco líneas de diálogo. Aun así, el gesto ha sido interpretado como un homenaje al teatro musical mexicano y a las nuevas voces que están renovando el género.

La participación de Lucerito se suma al regreso de Danna Paola y Ceci de la Cueva, quienes ya habían dejado huella en la versión mexicana de Wicked hace más de una década. Su reencuentro con el mundo de Oz refuerza el vínculo entre el teatro nacional y esta producción cinematográfica que ha generado gran expectativa.

Aunque su participación es mínima, el cameo de Lucerito Mijares en Wicked: por siempre confirma que, en ocasiones, los grandes momentos llegan en pequeñas dosis. La película ya se exhibe en cines mexicanos, y los fans del musical no han dejado de comentar este inesperado y simbólico detalle.