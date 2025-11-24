Así nació la relación entre Gabriela Michel y "El Señor Aguilera"

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y locutora mexicana, falleció este lunes 24 de noviembre a los 65 años, según informó la periodista de espectáculos Chamonic.

De acuerdo con la comunicadora, Michel murió alrededor de las 7:00 horas a causa de un accidente doméstico. Aunque la familia no ha emitido declaraciones oficiales, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso mediante una publicación en redes sociales.

¿QUIÉN FUE GABRIELA MICHEL?

Michel fue madre de la actriz Aislinn Derbez, fruto de su matrimonio con Eugenio Derbez. La pareja, que mantuvo una relación de siete años antes de casarse, se separó en 1987.

Con el tiempo, Aislinn ha hablado sobre la compleja relación de sus padres, marcada, según ella, por constantes desacuerdos. Aun así, la actriz mantuvo una estrecha relación con su madre, a quien solía mostrar en redes junto a su hija, Kailani.

Con una destacada carrera en el doblaje, Gabriela Michel dejó una fuerte huella en la industria. Entre sus interpretaciones más conocidas se encuentran la Reina Clarion en la saga animada de Tinker Bell, Donna Hynde en Cuentos que no son cuento (2008), además de prestar su voz a Kim Cattrall en diversas producciones, incluido el icónico papel de Samantha Jones en Sex and the City.

CASADA CON "EL SEÑOR AGUILERA"

Tras su separación de Derbez, Michel formó una nueva familia junto a Jorge Alberto "El Señor Aguilera", locutor y figura del programa En Familia con Chabelo. Ambos se conocieron en esa misma emisión, donde Michel trabajaba como directora escénica y encargada de edecanes.

De esta relación nacieron Chiara y Michelle Aguilera, hermanas menores de Aislinn. Aunque alejadas del mundo de la televisión, Michelle ha seguido la senda de la locución e incluso colabora en el pódcast de su hermana, La Magia del Caos.