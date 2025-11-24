Karol G y Tainy unen fuerzas en "Única", su primera colaboración

Karol G continúa expandiendo su universo sonoro tras Tropicoqueta, y ahora lo hace de la mano de uno de los productores más influyentes del reguetón: Tainy.

Juntos lanzaron "Única", un sencillo que formará parte del próximo álbum del puertorriqueño, cuyo lanzamiento aún no tiene fecha confirmada.

El productor ya había adelantado parte de este proyecto con MONSTRUO, en colaboración con Feid.

UN TEMA SENSUAL, ÍNTIMO Y EMOCIONAL

La canción gira alrededor de los temas que han marcado la narrativa de Karol G: el deseo, la memoria de un amor inolvidable y la tensión entre nostalgia y piel. Su coro pegajoso y melancólico resume la esencia del track:

"Han pasado mil noches y sigues tan presente, el olor del momento bebé, se ha quedado pa´ siempre."

Tainy reveló que la composición comenzó en Los Ángeles, donde tomó inspiración de sonidos atmosféricos al estilo de Florence + The Machine y Björk, integrando un arpa que aporta un toque hipnótico y onírico a la base reguetonera.

DOS VISIONES QUE CONFLUYEN

Tainy, creador de algunos de los mayores hits del género y colaborador de figuras como Wisin & Yandel, Ivy Queen, Ricky Martin, Maluma, J Balvin y Bad Bunny, llevaba tiempo buscando un tema que encajara perfectamente con la voz de Karol G.

"El poder traer a Karol a un mundo y un sonido que estoy creando es especial. Que confiara en mi visión era mi meta. Para mí, salió un tema perfecto", expresó el productor.

Karol G, por su parte, celebró esta oportunidad como un encuentro artístico revelador:

"Estar en esta canción con Tainy es un honor inmenso. Me permitió conocerlo mucho más como persona y compartir perspectivas. Hay una química musical que no sabía que existía", aseguró.

"Única" se suma a la notable lista de dúos que han marcado la carrera de Karol G y se han convertido en fenómenos globales.

EL UNIVERSO DEL TEMA

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Stillz y filmado en Malibú, que envuelve la canción en un ambiente surrealista, evocador y lleno de simbolismos visuales.

Una propuesta que confirma la evolución creativa de la música latina: un espacio donde ritmo y narrativa se fusionan para crear experiencias completas, no solo canciones pegajosas.