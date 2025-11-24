  • 24° C
Farándula

Salma Hayek plantea estrategias para atraer más producciones cinematográficas a México

Nov. 24, 2025
Claudia Sheinbaum se reúne con Salma Hayek en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió en redes sociales una fotografía junto a la actriz veracruzana Salma Hayek, a quien describió como parte de las "Mujeres mexicanas". La reunión se dio el domingo 23 de noviembre en Veracruz, donde Hayek participa en la filmación de un nuevo proyecto cinematográfico.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE SALMA HAYEK

En su conferencia mañanera de este lunes 24 de noviembre, Sheinbaum resaltó el impacto cultural de la película "Frida", protagonizada y producida por Hayek, al llevar la figura de Frida Kahlo a la escena internacional. La presidenta afirmó que la actriz le pareció "extraordinaria" y "muy echada para adelante".

PROPUESTA PARA ATRAER MÁS CINE INTERNACIONAL

Sheinbaum reveló que Hayek le propuso trabajar en incentivos para que México fortalezca su presencia como destino de producciones cinematográficas internacionales. El planteamiento surgió durante una charla de casi dos horas entre ambas.

ACTIVIDADES DE SHEINBAUM EN VERACRUZ

Durante su visita al estado, la presidenta inauguró el Museo Casa Benito Juárez, encabezó la ceremonia del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar en San Juan de Ulúa y abordó el Buque Escuela Cuauhtémoc, recién arribado tras el accidente ocurrido en el puente de Brooklyn en Nueva York.

UN RECONOCIMIENTO PREVIO

Sheinbaum recordó que el 13 de junio reconoció públicamente el trabajo de Hayek en defensa de la comunidad mexicana en Estados Unidos, especialmente tras las redadas del ICE, reiterando su admiración por la actriz originaria de Coatzacoalcos.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

