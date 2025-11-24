Miss Costa de Marfil renuncia a su título continental de Miss Universe y rompe vínculos con la organización

La modelo marfileña Olivia Yacé, una de las grandes favoritas en Miss Universo 2025, anunció este lunes su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía, así como a cualquier futura colaboración con el Comité del certamen.

La decisión, dada a conocer a través de un mensaje en Instagram, llega apenas días después de la polémica final celebrada en Bangkok, Tailandia, donde la mexicana Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universe.

¿POR QUÉ RENUNCIO MISS COSTA DE MARFIL A SU TÍTULO CONTINENTAL?

Yacé, representante de Costa de Marfil y cuarta finalista en la competencia, explicó que su retiro responde a su deseo de mantenerse fiel a los valores que han guiado su carrera.

"Para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades", afirmó. Además, reiteró que su principal aspiración es ser un ejemplo para las nuevas generaciones, especialmente para las niñas, alentándolas a entrar con confianza en espacios donde tradicionalmente se les ha hecho sentir que no pertenecen.

La marfileña detalló que alejarse del rol de Miss Universe África y Oceanía le permitirá enfocarse en promover causas que considera fundamentales. En su mensaje, llamó a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente a no dejarse limitar y a seguir abriendo camino para futuras generaciones: "Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas".

La organización de Miss Costa de Marfil confirmó la renuncia mediante un comunicado oficial, en el que señaló que la decisión obedece a "razones personales relacionadas a sus mandatos electos con Miss Universo". También informó que Yacé devolverá formalmente su banda continental para evitar malentendidos con la organización.

En la final de Miss Universe 2025, celebrada el jueves pasado en Bangkok, Yacé compartió escenario con las demás finalistas: Miss Venezuela, Stephany Abasali; Miss Tailandia, Praveenar Singh; Miss Filipinas, Ahtisa Manalo; y la ganadora, Miss México, Fátima Bosch.

La marfileña aprovechó su mensaje para felicitar a Bosch por su triunfo y desear una pronta recuperación a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una fuerte caída durante la ronda preliminar.

La coronación de Bosch se dio en medio de controversias por el incidente que protagonizó con el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, así como por los presuntos vínculos empresariales de su padre, Bernardo Bosch Hernández, con el presidente de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú. Este último negó este lunes cualquier irregularidad y anunció que emprenderá acciones legales contra los medios que, a su juicio, hayan difundido información difamatoria.

Pese a las polémicas, Olivia Yacé afirmó que continuará su camino "con la misma determinación de elevar e inspirar", agradeciendo el apoyo recibido durante su participación en el certamen.